Украина внесла три нефтяные компании Китая в список «спонсоров войны»

Контейнер на нефтехимическом заводе Душаньцзы, принадлежащем Китайской национальной нефтяной корпорации (CNPC) (Фото: Guang Niu / Getty Images)

Украина внесла три крупнейшие нефтегазовые компании Китая в перечень «спонсоров войны», сообщили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции (НАПК).

В список внесли компании China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Все они являются частью корпорации China National Petroleum Corporation (CNPC).

«Эти компании продолжают реализовывать совместные проекты и финансировать стратегическую отрасль России. CNPC имеет значительную интеграцию с крупнейшими российскими компаниями в сфере нефтегазовой отрасли, а также с правительством. Владея долей компаний в России, CNCP платит значительные налоги в бюджет агрессора, что позволяет ему продолжать эту войну», — говорится в сообщении.



В агентстве добавили, что в сентябре 2022 года «Газпром» и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль, несмотря на введенные санкции.

НАПК Украины неоднократно вносило крупные иностранные компании в список «спонсоров войны». Ранее в перечне оказались британская Unilever (бренды Domestos, Lipton, Axe, Dove), производитель кондитерских изделий Mondelez (Oreo, Alpen Gold, Milka, Toblerone), австрийская группа Raiffeisen Bank International, и другие международные компании.

3 октября в Минфине решили поднять взнос за уход из России до 15% от полной стоимости активов. Для ухода с российского рынка иностранные компании должны получить разрешение специальной комиссии Минфина. В прошлом декабре она приняла четыре критерия для одобрения сделок по продаже иностранцами активов в России.