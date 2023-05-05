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Боррель назвал «единственный мирный план» по Украине

Боррель: предложения Зеленского — единственный мирный план, идеи Китая такими не являются
Зеленский представил предложения по мирному урегулированию конфликта в ноябре, Китай — в феврале. ЕС рассматривает в качестве мирного плана только идеи Киева, Москва допускала, что идеи Пекина могут лечь в основу мирного плана
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель (Фото: Caezaro De Luca / Global Look Press)

Единственным мирным планом по конфликту на Украине являются предложения президента страны Владимира Зеленского, а не Китая, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, которую транслировала его служба в Twitter.

«Есть только одна вещь, которую можно назвать мирным планом, — это предложения Зеленского. Китайский мирный план — это не мирный план, это просто набор благих пожеланий», — сказал Боррель.

Дипломат считает, что на данный момент Западу следует продолжить поддержку военных усилий Украины. Он отметил, что его иногда призывают прекратить помогать Киеву. Если такое произойдет, по словам Борреля, военные действия на Украине прекратятся, однако скоро «Россия будет у польских границ». Он отметил, что призывать к прекращению военных действий должны Москву, а не Запад.

На заявление Борреля ответила представитель МИД России Мария Захарова. Она отметила, что он выразил позицию не ЕС, а США. По ее словам, идеи Зеленского — это не мирный план, а «очередная американская методичка по разжиганию конфликта в Европе».

Захарова добавила, что «не воспринимать всерьез предложения» Китая, ведущей мировой экономики и крупнейшей страны, «может только ничего не смыслящий в геополитике человек или человек с колониальной логикой», по ее мнению, Боррель олицетворяет сразу обоих.

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В ноябре прошлого года Зеленский представил на саммите G20 «формулу мира» для Украины. Он перечислил десять входящих в нее положений:

  • выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка;
  • вывод российских войск и прекращение боевых действий;
  • освобождение всех пленных и депортированных;
  • возвращение справедливости;
  • недопущение эскалации;
  • радиационная и ядерная безопасность;
  • продовольственная безопасность;
  • энергетическая безопасность;
  • противодействие экоциду (уничтожению флоры и фауны. — РБК);
  • фиксация окончания конфликта.

В феврале Китай опубликовал свою позицию по решению конфликта на Украине из 12 пунктов:

  • уважение суверенитета всех стран, соблюдение международного права и Устава ООН;
  • соблюдение принципа, что «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других»;
  • прекращение военных действий;
  • возобновление мирных переговоров;
  • разрешение гуманитарного кризиса;
  • защита гражданских лиц и военнопленных;
  • обеспечение безопасности атомных электростанций;
  • противостояние угрозе применения ядерного, химического или биологического оружия;
  • содействие экспорту зерна в рамках Черноморской зерновой инициативы;
  • прекращение односторонних санкций;
  • поддержка стабильности производственных цепочек и цепочек поставок;
  • содействие постконфликтному восстановлению.

В конце апреля Зеленский и председатель КНР Си Цзиньпин провели первые телефонные переговоры с момента начала российской спецоперации. В Киеве заявили, что стороны обсудили свои мирные предложения, были выявлены точки пересечения.

В марте, во время визита Си Цзиньпина в Москву, президент Владимир Путин отметил, что предложения Китая по урегулированию конфликта на Украине могут в будущем быть взяты за основу при выработке плана по мирному урегулированию, когда к этому будут готовы Киев и Запад.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
мирный план переговоры Украина Китай Жозеп Боррель
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