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Военная операция на Украине ,  
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Китай осудил внесение китайских фирм в список «спонсоров войны»

Китай осудил внесение китайских фирм в украинский список «спонсоров войны»
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Xu congjun / Reuters
Фото: Xu congjun / Reuters

Китай выступает против решения Украины внести китайские нефтегазовые компании в список «Международных спонсоров войны». Об этом заявили «РИА Новости» в пресс-службе китайского МИДа.

«Китай решительно выступает против внесения китайских предприятий в соответствующий список», — сказали в ведомстве, призвав Украину «немедленно исправить свои ошибки и устранить негативное влияние».

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины накануне внесло в перечень спонсоров войны три крупнейшие нефтегазовые компании Китая: China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum. Все они входят в корпорацию China National Petroleum Corporation (CNPC).

В НАПК объяснили, что эти компании продолжают реализовывать совместные с Россией проекты и финансировать российскую стратегическую отрасль. CNCP владеет долей компаний в России и платит налоги в бюджет страны, что позволяет ей продолжать боевые действия на Украине, подчеркнули в ведомстве.

В НАПК добавили, что в сентябре 2022 года «Газпром» и CNPC договорились перейти на оплату услуг в национальных валютах (рублях и юанях), что усиливает и стабилизирует российский рубль, несмотря на введенные санкции.

НАПК Украины неоднократно вносило крупные иностранные компании в список «спонсоров войны». Ранее в перечне оказался, например, производитель кондитерских изделий Mondelez (владеет брендами Oreo, Alpen Gold, Milka и Toblerone).

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Теги
Китай МИД Китая Украина спонсоры нефтегазовая компания
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