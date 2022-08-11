Эксперты спрогнозировали ответ России на признание спонсором терроризма

Москва может сократить транзит товаров через Латвию, но вряд ли разорвет дипотношения со страной после признания России спонсором терроризма, считают опрошенные РБК эксперты

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Россия вряд ли пойдет на разрыв дипломатических отношений с Латвией после того, как сейм страны признал ее государством-спонсором терроризма, считает генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

«Проблема с разрывом дипотношений заключается в том, что если их разорвать, то потом будет очень сложно восстановить. Нужны очень веские причины для такого рода шага. Обычно страны избегают таких решений за исключением чрезвычайных обстоятельств. Я не думаю, что Россия сама инициирует такое решение, но инициатива может исходить от латвийской стороны», — сказал Кортунов РБК.

Программный директор РСМД Иван Тимофеев в разговоре с РБК предложил не загадывать по вопросу разрыва дипотношений между странами, а дождаться реакции российского МИДа. При этом он назвал такой шаг контрпродуктивным. Эксперт призвал не переоценивать решение Латвии о признании России спонсором терроризма, поскольку оно было принято парламентом отдельного члена Евросоюза, а не объединением. «Эти нормы не являются общеевропейскими, и их следует рассматривать в контексте российско-латвийских отношений», — подчеркнул он.

Тимофеев добавил, что ожидает дальнейшего ухудшения экономических отношений между странами. «Наши экономические отношения с Латвией достаточно сильно свернулись в последнее время. Россия может продолжать их дальнейшее сворачивание и проводить свои специальные экономические меры, но я не думаю, что это радикально изменит ситуацию. Следует ожидать того, что Россия будет брать курс на то, чтобы максимально минимизировать транзит через Латвию своих товаров. Он и так уже сократился и будет сокращаться дальше», — пояснил он.

Кортунов напомнил, что Латвия в числе других стран Балтии всегда занимала одну из наиболее жестких позиций в отношении России. «Разговоры о признании России страной — спонсором терроризма шли довольно давно. Но не будем забывать, что пока что это всего лишь решение латвийского сейма, то есть скорее политический, чем юридический акт. Однако он будет создавать проблемы для двусторонних отношений. Латвия уже перестала выдавать туристические визы российским гражданам, возможно, будут дополнительные ограничения по экономическому и гуманитарному сотрудничеству двух стран», — сказал он.

По словам эксперта, для России наиболее важно, насколько такой прецедент будет использован другими странами Евросоюза и США. «Пока администрация [президента США Джо] Байдена не считает целесообразным такой шаг. Но все возможно, поскольку арсенал очевидных санкционных мер давления на Россию близок к исчерпанию. Нельзя исключать экзотические ходы по типу того, который сделал латвийский сейм», — заключил он.

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Тимофеев не исключает, что страны, находящиеся в «авангарде антироссийского лагеря» в ЕС, могут последовать примеру Латвии. «Но это не значит, что эти решения будут универсализированы на уровне Евросоюза, и это не значит, что это решение примут США», — заключил он.

В четверг сейм Латвии большинством голосов признал Россию страной — спонсором терроризма. Рига также призвала страны Евросоюза немедленно приостановить выдачу туристических и въездных виз гражданам России и Белоруссии.

