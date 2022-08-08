В сенате США вновь призвали Байдена признать Россию спонсором терроризма

Вашингтон должен признать Россию страной — спонсором терроризма независимо от того, пользуется ли эта инициатива поддержкой президента США Джо Байдена или нет, заявили сенаторы от демократов и республиканцев Ричард Блюменталь и Линдси Грэм в эфире телеканала CNN.

Несмотря на разногласия по многим вопросам, включая поддержку на следующих президентских выборах действующего лидера Байдена или бывшего — Дональда Трампа, в отношении признания России государством — спонсором терроризма оба сенатора придерживаются единого взгляда. По их мнению, это решение должен принять либо президент, либо конгресс, в случае если администрация Байдена не захочет сотрудничать с конгрессменами.

«Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно и не отказался от нее», — сказал Блюменталь. «Я бы хотел сотрудничать [с администрацией Байдена]. Но независимо от того, нужно ли нам принимать законы, чтобы это произошло, или нет, мы готовы это сделать», — добавил Грэм.

По информации CNN, оба политика в июне ездили на Украину, где встретились с президентом Владимиром Зеленским, и призывали отправлять Киеву больше гуманитарной помощи, а также ввести более жесткие санкции против России в дополнение к статусу спонсора терроризма. Телеканал отмечает, что за утверждение этого статуса отвечает Госдепартамент США.

Сейчас в список спонсоров терроризма в США входят четыре страны — Сирия, Иран, КНДР и Куба. Попадание в этот перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

В июле спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси предупредила, что, если госсекретарь Энтони Блинкен не признает Россию спонсором терроризма, это сделает парламент, писала газета Politico. Блинкен после этого заявил, что принятые против России санкции уже влекут за собой те же последствия, что и признание страной — спонсором терроризма.

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В конце июля сенат США принял резолюцию с призывом к Байдену о признании России спонсором терроризма. Помимо военной операции на Украине в документе упоминается «грубая сила», которую та применяла «против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны», и ряд других причин.

Тогда же Politico сообщила, что в американский конгресс внесут законопроект об официальном признании России спонсором терроризма. Авторы инициативы решили, что смогут принять такое решение в обход Госдепартамента. В Белом доме допускали причисление России к странам — спонсорам терроризма.

В Москве подобные перспективы оценивают негативно. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что признание России спонсором терроризма может стать условием для разрыва отношений между странами. При этом в Кремле отметили, что еще сильнее испортить отношения Москвы и Вашингтона было бы сложно.