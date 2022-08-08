Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 августа
EUR ЦБ: 61,36 (+0,27) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Курс доллара на 6 августа
USD ЦБ: 60,37 (+0,11) Инвестиции, 05 авг, 16:04
Самые важные налоговые поправки, которые появятся уже осенью 2022 года Pro, 08:59
Как бизнесу реагировать на внешний кризис: четыре действия РБК и Банк Точка, 08:52
Что привело к Великой рецессии и возможно ли повторение мирового кризиса Pro, 08:37
В сенате США вновь призвали Байдена признать Россию спонсором терроризма Политика, 08:35
Касаткина впервые с 2019 года вернулась в топ-10 мирового рейтинга Спорт, 08:32
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:30
Полетят высаживаться: зачем Южная Корея отправила спутник к Луне Технологии и медиа, 08:30
Что делать, если застрял в лифте Партнерский проект, 08:26
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
В Приамурье ввели режим ЧС из-за паводка Общество, 08:23
Два судна с соей и кукурузой вышли из Южного и Черноморска Политика, 08:21
Брат Хабиба и глухой боец. Кто из россиян претендует на чемпионство в UFC Спорт, 08:00
Сортировка как обязанность: как избавиться от свалок в России Партнерский проект, 07:58
В Японии решили сохранить доли в «Сахалине-1» после указа Путина Политика, 07:57
Гладков продлил желтый уровень опасности в Белгородской области Политика, 07:50
Война санкций ,  
0 

В сенате США вновь призвали Байдена признать Россию спонсором терроризма

Вашингтон должен признать Россию страной — спонсором терроризма независимо от того, пользуется ли эта инициатива поддержкой президента США Джо Байдена или нет, заявили сенаторы от демократов и республиканцев Ричард Блюменталь и Линдси Грэм в эфире телеканала CNN.

Несмотря на разногласия по многим вопросам, включая поддержку на следующих президентских выборах действующего лидера Байдена или бывшего — Дональда Трампа, в отношении признания России государством — спонсором терроризма оба сенатора придерживаются единого взгляда. По их мнению, это решение должен принять либо президент, либо конгресс, в случае если администрация Байдена не захочет сотрудничать с конгрессменами.

«Я надеюсь, что президент решит принять эту позицию добровольно и не отказался от нее», — сказал Блюменталь. «Я бы хотел сотрудничать [с администрацией Байдена]. Но независимо от того, нужно ли нам принимать законы, чтобы это произошло, или нет, мы готовы это сделать», — добавил Грэм.

По информации CNN, оба политика в июне ездили на Украину, где встретились с президентом Владимиром Зеленским, и призывали отправлять Киеву больше гуманитарной помощи, а также ввести более жесткие санкции против России в дополнение к статусу спонсора терроризма. Телеканал отмечает, что за утверждение этого статуса отвечает Госдепартамент США.

Сейчас в список спонсоров терроризма в США входят четыре страны — Сирия, Иран, КНДР и Куба.

Попадание в этот перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

В Белом доме не исключили причисление России к спонсорам терроризма
Политика
Карин Жан-Пьер

В июле спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси предупредила, что, если госсекретарь Энтони Блинкен не признает Россию спонсором терроризма, это сделает парламент, писала газета Politico. Блинкен после этого заявил, что принятые против России санкции уже влекут за собой те же последствия, что и признание страной — спонсором терроризма.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Uriel Sinai / Getty Images Синдром самозванца и FOMO: синдромы, усиливающиеся в период кризиса
Инструкции
Pro
Победи прокрастинацию. Как перестать откладывать дела на завтра
Саммари
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Компаниям разрешили скрыть бухотчетность. В чем подвох
Статьи
Pro
SEO vs «Яндекс.Директ»: что лучше выбрать
Статьи
Pro
Фото: Chris Hondros / Getty Images «Худшая корпорация» в мире: каково работать в Walmart в 4 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Investors.luminartech Вундеркинд-миллиардер: как Остин Рассел заработал первый $1 млрд в 25 лет
Статьи
Pro
Взять 15 млрд руб. и ничего не вернуть: топ-5 личных банкротств в России
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Антисанкционный «пластик»: где лучше оформить международную карту
Статьи

В конце июля сенат США принял резолюцию с призывом к Байдену о признании России спонсором терроризма. Помимо военной операции на Украине в документе упоминается «грубая сила», которую та применяла «против мирных жителей в ходе Второй чеченской войны», и ряд других причин.

Тогда же Politico сообщила, что в американский конгресс внесут законопроект об официальном признании России спонсором терроризма. Авторы инициативы решили, что смогут принять такое решение в обход Госдепартамента. В Белом доме допускали причисление России к странам — спонсорам терроризма.

В Москве подобные перспективы оценивают негативно. Представитель МИДа Мария Захарова заявила, что признание России спонсором терроризма может стать условием для разрыва отношений между странами. При этом в Кремле отметили, что еще сильнее испортить отношения Москвы и Вашингтона было бы сложно.

Теги
США Сенат США терроризм Джо Байден
Материалы по теме
В Белом доме не исключили причисление России к спонсорам терроризма
Политика
Сенат США принял резолюцию о признании России спонсором терроризма
Политика
В конгресс США внесут предложение признать Россию «спонсором терроризма»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter