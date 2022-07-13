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Венгрия ввела чрезвычайное положение в энергетике

Гергейя Гуйяш
Гергейя Гуйяш (Фото: Anna Szilagyi / AP)

Венгрия вводит режим чрезвычайного положения в области энергетики, объявил руководитель канцелярии премьер-министра Гергели Гуляс.

По словам политика, мера принята из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне затянувшейся российской военной операции на Украине и санкций Евросоюза против Москвы.

«Газа в Европе, скорее всего, не хватит на осенне-зимний отопительный сезон. Чтобы обеспечить энергоснабжение, правительство Венгрии объявляет чрезвычайное положение. <...> С помощью чрезвычайных мер мы можем гарантировать, что в стране будет достаточно энергии даже зимой», — сказал он.

Венгерское правительство приняло план действий из семи пунктов, который включает в том числе запрет на импорт энергоносителей.

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