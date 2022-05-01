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Война санкций ,  
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Венгрия сообщила об открытии счетов в России для оплаты газа 9 странами

Канцелярия премьера Венгрии: еще девять стран открыли счета в России для оплаты газа
В канцелярии премьер-министра сообщили, что Будапешт не платит за газ в рублях, а открыл счет в евро, на который перечисляет плату в этой же валюте, а затем банк конвертирует ее в рубли. Так же поступают еще девять стран
«Газпром» GAZP ₽240,4 +1,21% Купить
Фото: Zsolt Czegledi / EPA / ТАСС
Фото: Zsolt Czegledi / EPA / ТАСС

Еще девять стран, помимо Венгрии, открыли счета в России для оплаты газа в рублях, заявил руководитель канцелярии премьер-министра страны Гергей Гуйяш в эфире радио Kossuth, его слова приводит портал Index.

По его словам, Будапешт рассчитывает, что Евросоюз не примет санкции, которые сделают невозможным импорт российских нефти и газа.

«Мы не должны вводить санкции, которые в первую очередь наказывают нас самих, а не тех, кого мы хотим наказать», — считает он. Пока никаких мер, ограничивающих поставки российских энергоресурсов, Брюссель не вводил, указал Гуйяш.

Он также пояснил, что Венгрия не платит за газ в рублях: она открыла счет в евро, на который перечисляется плата в этой же валюте, а затем банк конвертирует ее в рубли. Так же поступают еще девять стран, добавил руководитель канцелярии.

В конце апреля глава венгерского МИДа Петер Сийярто сообщил телеканалу CNN, что Венгрия согласилась с предложенной Россией схемой расчетов за газ, поскольку она не имеет альтернативы российским поставкам. Благодаря долгосрочным контрактам страна получает российский газ в несколько раз дешевле рыночной цены, говорил ранее президент России Владимир Путин.

В начале прошлого месяца Венгрия и ЕС поспорили, является ли оплата российского газа рублями нарушением западных санкций. Будапешт настаивал на том, что намерен придерживаться заключенных с Россией контрактов, а вопрос, в какой валюте рассчитываться, называл техническим.

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Ранее о том, что десять европейских стран уже открыли счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского топлива, а четыре из них уже произвели платежи, сообщал Bloomberg. Позже агентство узнало, что десять стран — Австрия, Бельгия, Болгария, Венгрия, Греция, Дания, Латвия, Польша, Словакия и Финляндия — настаивают на перекрытии обходных путей оплаты российского газа.

В конце марта Путин подписал указ о расчетах за газ с недружественными странами в рублях. С 1 апреля компании из западных стран должны открыть в Газпромбанке два счета: валютный и рублевый. Плата за поставки будет поступать сначала на валютный счет, после чего банк продаст валюту на бирже и зачислит уже рубли на второй счет. Оплата будет считаться состоявшейся только с момента зачисления средств на рублевый счет.

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В Кремле, говоря о возможном отказе европейских стран платить за газ рублями, заявили, что российская сторона рассчитывает на наличие здравого смысла в действиях контрагентов, которые покупают у России газ. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «глупо исходить из каких-то эфемерных политических интересов и наступать на горло собственной экономике».

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Теги
Елена Чернышова
Венгрия поставки газа Россия счет рубли Евро
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