Орбан заявил, что эмбарго на импорт газа разрушит экономику Европы
Введение эмбарго на импорт российского газа разрушит европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio.
Он подчеркнул, что будет отстаивать этот тезис в Брюсселе во время дебатов по антироссийским санкциям. Акцент на мирном урегулировании, а не на ужесточении санкций, которые, не оказывают на Россию ощутимого влияния, сказал премьер.
Россия — крупнейший поставщик газа в ЕС, на ее долю приходится 40% поставок.
С начала российской операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний, шестой пакет ЕС включил эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов. В то же время эмбарго не коснулось поставок газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Венгрии удалось освободиться от обязательства исполнять европейское эмбарго на импорт российской нефти, однако послабление будет действовать временно, отмечал венгерский премьер. ЕС обязал выведенные из-под него страны найти иных поставщиков энергоресурса.
При этом Евросоюз рассматривает поэтапный план отказа от российских энергоносителей, в том числе газа, который в середине мая представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он предполагает экономию электроэнергии потребителями, замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков и ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии. В последнем случае ЕК предлагает повысить долю возобновляемой энергии в общей структуре ее источников с 40 до 45%.
При этом фон дер Ляйен обращала внимание, что Евросоюз уже принял меры для сокращения зависимости от российского газа и снизил его долю в импорте с 40% в 2021 году до 26% в 2022 году.
Венгрия импортирует из России 85% газа, который поступает в страну через Турцию, Болгарию и Сербию. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупреждал о возможном разрушении национальной экономики при отказе от российского газа. В свою очередь, Орбан предостерегал от необдуманных санкций против России и сравнивал их с атомной бомбой.
Россия в ответ на европейские санкции обязала недружественных стран (все страны ЕС, США, Великобритания и другие) платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть счета в Газпромбанке. Оплата проходит в евро, а банк переводит валюту в рубли.