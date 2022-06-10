Орбан заявил, что эмбарго на импорт газа разрушит экономику Европы

Орбан отметил, что будет отстаивать эту позицию на дебатах ЕС по поводу очередного пакета антироссийских санкций. Он призвал сделать акцент на мирном урегулировании, а не на санкциях, так как они не оказывают воздействия на Россию

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Введение эмбарго на импорт российского газа разрушит европейскую экономику, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью Kossuth Radio.

Он подчеркнул, что будет отстаивать этот тезис в Брюсселе во время дебатов по антироссийским санкциям. Акцент на мирном урегулировании, а не на ужесточении санкций, которые, не оказывают на Россию ощутимого влияния, сказал премьер.

Россия — крупнейший поставщик газа в ЕС, на ее долю приходится 40% поставок.

С начала российской операции на Украине Евросоюз ввел против Москвы уже несколько пакетов санкций. В последний, шестой пакет ЕС включил эмбарго на ввоз российских нефти и нефтепродуктов. В то же время эмбарго не коснулось поставок газа и российской сырой нефти по нефтепроводу «Дружба». Венгрии удалось освободиться от обязательства исполнять европейское эмбарго на импорт российской нефти, однако послабление будет действовать временно, отмечал венгерский премьер. ЕС обязал выведенные из-под него страны найти иных поставщиков энергоресурса.

При этом Евросоюз рассматривает поэтапный план отказа от российских энергоносителей, в том числе газа, который в середине мая представила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Он предполагает экономию электроэнергии потребителями, замещение поставок из России газом от других надежных поставщиков и ускорение перехода к чистой возобновляемой энергии. В последнем случае ЕК предлагает повысить долю возобновляемой энергии в общей структуре ее источников с 40 до 45%.

При этом фон дер Ляйен обращала внимание, что Евросоюз уже принял меры для сокращения зависимости от российского газа и снизил его долю в импорте с 40% в 2021 году до 26% в 2022 году.

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Венгрия импортирует из России 85% газа, который поступает в страну через Турцию, Болгарию и Сербию. Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто предупреждал о возможном разрушении национальной экономики при отказе от российского газа. В свою очередь, Орбан предостерегал от необдуманных санкций против России и сравнивал их с атомной бомбой.

Россия в ответ на европейские санкции обязала недружественных стран (все страны ЕС, США, Великобритания и другие) платить за газ в рублях. Для этого они должны открыть счета в Газпромбанке. Оплата проходит в евро, а банк переводит валюту в рубли.