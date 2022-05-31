Орбан заявил об «освобождении» Венгрии от эмбарго на нефть из России
Согласование странами Евросоюза частичного эмбарго в отношении нефти российского производства не коснется Венгрии, заявил глава венгерского правительства Виктор Орбан в Facebook (владелец соцсети Meta Platforms в России признан экстремистской организацией и запрещен).
«Сделка была заключена. Венгрия освобождена от нефтяного эмбарго! <...> Венгерские семьи могут сегодня спать спокойно», — написал Орбан.
Как пишет L'Echo, Орбан во время встречи европейских лидеров потребовал гарантий, что Венгрия сможет поставлять нефть морским путем «в случае аварии на трубопроводе».
Одобренные европейскими лидерами меры предполагают, что санкции не коснутся поставок сырой нефти по трубопроводу. Президент Евросовета Шарль Мишель отмечал, что эта мера станет временной, за этот период импортирующие нефть по трубопроводу стране должны найти иных поставщиков топлива. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, это исключение коснется около 10% поставляемой в Евросоюз нефти.
Ранее бельгийский премьер-министр Александр де Кроо говорил, что наложение запрета только на морские поставки нефти грозит дисбалансом для страны Европы, и Брюссель не сможет поддержать бойкот, который затронет лишь половину ЕС, передавал Brussel Times. После согласования мер он отметил, что Бельгию устраивает компромисс.
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