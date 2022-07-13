МИД исключил вину России в «зиме без обогрева» для Европы
Действия Евросоюза привели к проблемам в экономике и у жителей европейских стран, при этом Россия пока не применяла «контрмеры в полную силу», заявил в интервью «РИА Новости» директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
«Не Россия виновата в том, что европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров. Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — утверждает дипломат.
Москва при этом вправе ужесточить «наши специальные меры», продолжил он, эти решения сейчас прорабатываются в правительстве страны. Биричевский предупредил: «ограничительные действия Запада чувствительны для российской экономики, но и наши ответные меры могут быть весьма болезненными».
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