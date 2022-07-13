Россия представила в Турции предложения по вывозу зерна с Украины

Российская делегация представила предложения по вывозу сельхозпродукции с украинской территории на переговорах в Стамбуле, в которых участвуют Украина, Турция и ООН

Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Российская сторона на переговорах в Турции представила пакет предложений по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов в Черном море, сообщает Минобороны России. В чем они заключаются, в ведомстве не уточнили.

Четырехсторонние переговоры с участием представителей России, Украины, Турции и ООН по вывозу застрявшего на украинской территории зерна проходят в Стамбуле в закрытом режиме.

Встречу ранее анонсировали директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев и министр обороны Турции Хулуси Акар, не озвучив конкретную повестку. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков позднее сказал, что вопрос соглашения по экспорту украинского зерна прорабатывают через военных, поэтому все допустимые данные по этому поводу будет предоставлять российское Минобороны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в день встречи сказал, что Москва и Киев находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна, его поставки скоро начнутся, если «Россия действительно этого захочет». По словам министра, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок и «находится в одной лодке» со странами, которые отчаянно нуждаются в нем.

Киев и страны Запада заявляют, что из-за российской военной операции в украинских портах застряли миллионы тонн зерна, которое невозможно вывезти. По состоянию на начало мая, по данным ООН, на Украине скопилось 4,5 млн т зерна. В середине месяца госсекретарь США Энтони Блинкен приводил иную оценку — 20 млн т. О таких же объемах говорил президент Украины Владимир Зеленский. В ООН предупреждают, что ситуация может привести к продовольственному кризису.

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Россия настаивает, что не препятствует вывозу пшеницы и со своей стороны утверждает, что Украина заминировала определенные участки акватории Черного моря. Президент Владимир Путин в конце июня заявил, что, по подсчетам российских специалистов, на территории Украины остается 5–6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы, но вывоз этих объемов не решит проблемы на мировом продовольственном рынке. Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для связи с Россией Олег Кобяков ранее говорил, что застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке.



Турция выступает посредником в решении проблем с поставками зерна. В начале июля замминистра иностранных дел Фарук Каймакджи сообщил, что Анкара считает целесообразным создание экспортных коридоров через Черное море. По словам главы МИДа Мевлюта Чавушоглу, план организации зернового коридора с Украины есть у ООН, однако решение этого вопроса частично зависит от ответа России.