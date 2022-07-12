Минобороны Турции подтвердило встречу России, Украины и ООН по зерну

Хулуси Акар (Фото: Arif Akdogan / Turkish Defense Ministry / AP)

Делегации России, Украины, Турции и ООН проведут переговоры в Стамбуле 13 июля, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, следует из записи ведомства в Twitter.

«Завтра делегации министерств обороны Турции, России, Украины и ООН проведут переговоры о безопасной отправке зерна, ожидающего в портах в Стамбуле, на международные рынки морским путем», — сказал он.

Ранее об очередном раунде переговоров по вывозу украинского зерна говорил директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 страны из 193 в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Военные действия привели к тому, что в украинских портах, по разным оценкам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна. ООН предупреждала о возможности продовольственного кризиса из-за дефицита и требовала от России разблокировать порты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла Россию в том, что она использует голод и зерно для получения влияния в мире.

Москва отрицала обвинения в противодействии поставкам и заявляла, что украинские власти заминировали порты. В МИДе заявляли, что Россия разблокирует порты, если США и ЕС снимут санкции. Минобороны объявляло об открытии коридоров для выхода судов, однако корабли оставались в портах.

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Турция стала посредником в решении проблем с поставками зерна с Украины. В середине июня Анкара, Киев и Москва создали канал связи по этому вопросу по линии генералов. Позже турецкие власти сообщили о достигнутом «в результате контактов» консенсусе по организации операционного центра по зерновому вопросу в Стамбуле.