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Минобороны Турции подтвердило встречу России, Украины и ООН по зерну

Хулуси Акар
Хулуси Акар (Фото: Arif Akdogan / Turkish Defense Ministry / AP)

Делегации России, Украины, Турции и ООН проведут переговоры в Стамбуле 13 июля, сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар, следует из записи ведомства в Twitter.

«Завтра делегации министерств обороны Турции, России, Украины и ООН проведут переговоры о безопасной отправке зерна, ожидающего в портах в Стамбуле, на международные рынки морским путем», — сказал он.

Ранее об очередном раунде переговоров по вывозу украинского зерна говорил директор департамента международных организаций российского МИДа Петр Ильичев.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 страны из 193 в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

Военные действия привели к тому, что в украинских портах, по разным оценкам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна. ООН предупреждала о возможности продовольственного кризиса из-за дефицита и требовала от России разблокировать порты. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обвиняла Россию в том, что она использует голод и зерно для получения влияния в мире.

Москва отрицала обвинения в противодействии поставкам и заявляла, что украинские власти заминировали порты. В МИДе заявляли, что Россия разблокирует порты, если США и ЕС снимут санкции. Минобороны объявляло об открытии коридоров для выхода судов, однако корабли оставались в портах.

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Эрдоган обсудил с Зеленским создание коридоров для экспорта зерна
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Фото:Сергей Аверин / РИА Новости

Турция стала посредником в решении проблем с поставками зерна с Украины. В середине июня Анкара, Киев и Москва создали канал связи по этому вопросу по линии генералов. Позже турецкие власти сообщили о достигнутом «в результате контактов» консенсусе по организации операционного центра по зерновому вопросу в Стамбуле.

Теги
зерно Украина Россия Турция ООН переговоры
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