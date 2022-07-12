МИД анонсировал участие Украины и ООН в диалоге России и Турции по зерну

Ранее этот вопрос обсуждали военные делегации со стороны Москвы и Анкары. Раунд переговоров с участием Киева и ООН пройдет в Стамбуле 13 июля

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Очередной раунд консультаций между российскими и турецкими военными на тему вывоза украинского зерна пройдет в Стамбуле 13 июля, сообщил «Интерфаксу» директор департамента международных организаций российскго МИДа Петр Ильичев. Он добавил, что к диалогу присоединятся представители Украины и ООН.

«Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций», — добавил дипломат.

21 июня в Москве встретились делегации Минобороны России и Турции. Они обсудили вывоз украинского зерна. После этого турецкое военное ведомство анонсировало четырехстороннюю встречу по «зерновой проблеме» в ближайшие недели.

С начала российской военной операции к маю на Украине, по разным оценкам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна. ООН и некоторые западные лидеры предупреждали о возможности продовольственного кризиса из-за дефицита. На Западе Россию обвиняли в противодействии поставкам украинского зерна. Москва эти обвинения не раз отвергала, заявляя, что Киев минированием портов сам создал препятствия для вывоза зерна. Президент России Владимир Путин заверял, что Россия обеспечит свободный проход судов, если порты будут разминированы. Он предлагал и другие варианты вывоза — через Дунай, через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию.

Турция взяла на себя роль посредника в решении проблем с поставками зерна с Украины. В середине июня Анкара, Киев и Москва создали канал связи по этому вопросу по линии генералов, а в конце месяца в Турции сообщили о достигнутом «в результате контактов» консенсусе по организации операционного центра по зерновому вопросу в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил, что переговоры продолжаются и достичь результата возможно за семь-десять дней.