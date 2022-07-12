МИД анонсировал участие Украины и ООН в диалоге России и Турции по зерну

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июля
EUR ЦБ: 61,81 (-0,24) Инвестиции, 11 июл, 16:19
Курс доллара на 12 июля
USD ЦБ: 61,3 (+0,04) Инвестиции, 11 июл, 16:19
Бой Шлеменко и Исмаилова снова перенесли Спорт, 12:36
Захарова назвала неприемлемыми заявления Японии о ядерной угрозе России Политика, 12:35
Проигрывал больше, чем выигрывал: как помочь больным людоманией Партнерский проект, 12:31
Кремль отверг планы по выступлению Путина на заседании Госдумы 15 июля Политика, 12:30
Кремль анонсировал встречу Путина с Эрдоганом в Тегеране Политика, 12:22
Клуб Овечкина отказался продлевать контракт с российским вратарем Спорт, 12:22
Как избавиться от иностранного акцента и нужно ли это делать Экономика образования, 12:21
Риелторы назвали районы Москвы с подешевевшими новостройками Недвижимость, 12:13
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:11
Совет министров ЕС одобрил новый кредит Киеву на €1 млрд Политика, 12:08
Заключение, штраф и экскурсия в морг: как борются с пьянством за рулем Партнерский проект, 12:08
«Ростелеком-Солар» запустил облачный сервис контроля уязвимостей Пресс-релиз, 12:03
МИД анонсировал участие Украины и ООН в диалоге России и Турции по зерну Политика, 12:02
«Реал» не стал подписывать провалившую тест на определение пола замбийку Спорт, 12:00
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД анонсировал участие Украины и ООН в диалоге России и Турции по зерну

Ранее этот вопрос обсуждали военные делегации со стороны Москвы и Анкары. Раунд переговоров с участием Киева и ООН пройдет в Стамбуле 13 июля
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

Очередной раунд консультаций между российскими и турецкими военными на тему вывоза украинского зерна пройдет в Стамбуле 13 июля, сообщил «Интерфаксу» директор департамента международных организаций российскго МИДа Петр Ильичев. Он добавил, что к диалогу присоединятся представители Украины и ООН.

«Российские военные ежедневно объявляют о специально установленных в этих целях гуманитарных коридорах из Черного и Азовского морей. Понятными условиями для нас остаются возможности контроля и досмотра судов для исключения контрабанды вооружений, а также отказ Киева от провокаций», — добавил дипломат.

21 июня в Москве встретились делегации Минобороны России и Турции. Они обсудили вывоз украинского зерна. После этого турецкое военное ведомство анонсировало четырехстороннюю встречу по «зерновой проблеме» в ближайшие недели.

С начала российской военной операции к маю на Украине, по разным оценкам, скопилось от 4,5 млн до 20 млн т зерна. ООН и некоторые западные лидеры предупреждали о возможности продовольственного кризиса из-за дефицита. На Западе Россию обвиняли в противодействии поставкам украинского зерна. Москва эти обвинения не раз отвергала, заявляя, что Киев минированием портов сам создал препятствия для вывоза зерна. Президент России Владимир Путин заверял, что Россия обеспечит свободный проход судов, если порты будут разминированы. Он предлагал и другие варианты вывоза — через Дунай, через Румынию, Венгрию, Польшу и Белоруссию.

Турция взяла на себя роль посредника в решении проблем с поставками зерна с Украины. В середине июня Анкара, Киев и Москва создали канал связи по этому вопросу по линии генералов, а в конце месяца в Турции сообщили о достигнутом «в результате контактов» консенсусе по организации операционного центра по зерновому вопросу в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 июля заявил, что переговоры продолжаются и достичь результата возможно за семь-десять дней.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Фастфуд и зарядка для мозга: как держит себя в форме Уоррен Баффет
Статьи
Pro
Фото: Mark Metcalfe / Getty Images VC-юрист зарабатывает до 700 тыс. руб. в месяц. Что он должен уметь
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Какие российские нефтяники смогут адаптироваться к эмбарго
Статьи
Pro
Как снять санкции с человека или компании. Пошаговая инструкция
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен
Статьи
Pro
К августу цены на рекламу подскочат на 20%. Как можно сэкономить
Статьи
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
зерно Турция ООН Украина
Материалы по теме
Турция предложила создать коридоры для зерна с Украины через Черное море
Политика
МИД Украины вызвал посла Турции из-за судна с зерном
Политика
Экипаж судна «Жибек Жолы» сообщил о планах покинуть стоянку в Турции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter