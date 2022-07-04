Турция заявила, что открытие зернового коридора отчасти зависит от России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Организация объединенных наций (ООН) разработала план по открытию «зернового коридора» с Украины, однако решение вопроса частично зависит от России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV. В июне Анкара решила выступить посредником в решении «зерновой проблемы».

«Это отчасти зависит от того, скажет ли Россия «да». У ООН есть план, и для нас это хороший и объективный план», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Чавушоглу, план должен обеспечить безопасный проход судов в украинские порты в обоих направлениях.

Он уточнил, что Москва должна согласиться на встречу в Стамбуле, где будут прояснены детали плана и создан специальный операционный центр. В конце июня в администрации президента Турции сообщали, что

«в результате контактов был достигнут консенсус» по организации такого центра.

По мнению Чавушоглу, реализация плана поможет решить некоторые «проблемы России», в частности, откроет путь для экспорта российского зерна и удобрений. «Эти товары не входят в санкционный список, но суда не могут перевозить какие-либо продукты на рынки с точки зрения страховых и банковских операций», — указал министр.

Глава турецкого МИДа добавил, что Анкара намерена вести переговоры с обеими сторонами, чтобы решение проблемы было выгодно и Москве, и Киеву. Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает встретиться и с российским, и с украинским коллегой, чтобы наладить контакты между сторонами.

Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она заблокировала в украинских портах страны суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Ее объемы стороны оценивают по-разному: президент России Владимир Путин в конце июня говорил о 5 млн т зерна, ООН в начале мая — о 4,5 млн т, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня — о 20–25 млн т сельхозпродукции, включая зерно, кукурузу, ячмень, подсолнечное масло.

Читайте на РБК Pro Pro Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье Диета на печенье и спорт ежедневно: как Марк Кьюбан заботится о здоровье Статьи Pro Великий муж и послушный сын: как нанять топ-менеджера по работе с Китаем Великий муж и послушный сын: как нанять топ-менеджера по работе с Китаем Статьи Pro Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Как защитить кожу от солнца: подробная инструкция от дерматолога Инструкции Pro Купи еще: как маркетинг мешает нам строить устойчивое будущее Купи еще: как маркетинг мешает нам строить устойчивое будущее Статьи Pro Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Мерси, Баку: налоги, которые придется платить при переезде в Азербайджан Статьи Pro Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск Статьи Pro Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Как отличить конфликтного кандидата на интервью: 7 признаков Инструкции Pro В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить В России новые требования к кибербезопасности компаний. Как их выполнить Инструкции

Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, в блокировке портов виноват сам Киев, который заминировал гавани. Среди возможных стран, через которые можно транспортировать украинскую сельхозпродукцию, Путин называл Румынию (через Дунай и затем Черное море), Польшу, Белоруссию, а также порты Азовского моря.