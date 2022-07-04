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Турция заявила, что открытие зернового коридора отчасти зависит от России

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Организация объединенных наций (ООН) разработала план по открытию «зернового коридора» с Украины, однако решение вопроса частично зависит от России, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу NTV. В июне Анкара решила выступить посредником в решении «зерновой проблемы».

«Это отчасти зависит от того, скажет ли Россия «да». У ООН есть план, и для нас это хороший и объективный план», — сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. По словам Чавушоглу, план должен обеспечить безопасный проход судов в украинские порты в обоих направлениях.

Он уточнил, что Москва должна согласиться на встречу в Стамбуле, где будут прояснены детали плана и создан специальный операционный центр. В конце июня в администрации президента Турции сообщали, что
«в результате контактов был достигнут консенсус» по организации такого центра.

По мнению Чавушоглу, реализация плана поможет решить некоторые «проблемы России», в частности, откроет путь для экспорта российского зерна и удобрений. «Эти товары не входят в санкционный список, но суда не могут перевозить какие-либо продукты на рынки с точки зрения страховых и банковских операций», — указал министр.

Глава турецкого МИДа добавил, что Анкара намерена вести переговоры с обеими сторонами, чтобы решение проблемы было выгодно и Москве, и Киеву. Он подчеркнул, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган желает встретиться и с российским, и с украинским коллегой, чтобы наладить контакты между сторонами.

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Фото:Yoruk Isik / Reuters

Киев и западные страны обвиняют Москву в том, что она заблокировала в украинских портах страны суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Ее объемы стороны оценивают по-разному: президент России Владимир Путин в конце июня говорил о 5 млн т зерна, ООН в начале мая — о 4,5 млн т, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня — о 20–25 млн т сельхозпродукции, включая зерно, кукурузу, ячмень, подсолнечное масло.

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Путин подчеркивал, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, в блокировке портов виноват сам Киев, который заминировал гавани. Среди возможных стран, через которые можно транспортировать украинскую сельхозпродукцию, Путин называл Румынию (через Дунай и затем Черное море), Польшу, Белоруссию, а также порты Азовского моря.

Теги
Мевлют Чавушоглу зерно продовольствие Украина
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