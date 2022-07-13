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В Стамбуле начались переговоры России, Украины, Турции и ООН по зерну
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и представителей ООН по зерновому экспорту начались в Стамбуле в закрытом режиме, передает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.
Первым о закрытом режиме переговоров сообщил турецкий телеканал CNN Turk.
Ранее корреспондент агентства и телеканал CNN Turk сообщали, что встреча должна открыться в 12:00 мск, другой источник «РИА Новости» называл время 14:00.
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