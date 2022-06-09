Представитель ООН назвал небольшим объем застрявшего на Украине зерна

Застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке, заявил директор отделения FAO для связи с Россией Олег Кобяков

Контейнеры с зерном в Мариупольском морском торговом порту (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Более 50 стран зависят от поставок зерновых из России и Украины, но застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) для связи с Россией Олег Кобяков. «Украинское зерно, застрявшее в черноморских портах, занимает 0,2% от всего производства зерновых, или менее 1% зерна, оборачиваемого на международном рынке», — сказал он на пресс-конференции Валдайского клуба.

Кобяков уточнил, что FAO не разделяет Россию и Украину, так как «эти две страны отвечают за 30% мировых поставок зерна в разных пропорциях по климатическим условиям». Украина прежде всего поставляет кукурузу, а Россия — пшеницу. «От поставок из Украины и России на мировые рынки зависит свыше 50 стран. Многие из них удовлетворяют от 90 до 100% своих потребностей», — отметил он.

FAO не может исключить Россию

Директор отделения FAO в Москве пояснил, что начало Россией спецоперации на Украине усугубило мировой продовольственный кризис, но не служит его первопричиной: «FAO предупреждала еще в начале года, в январе-феврале, до начала российской военной операции, о том, что возможный вооруженный конфликт между Россией и Украиной окажет негативное влияние на мировой рынок продовольствия».Украина — пятая по объему экспорта зерна страна в мире, поставляет пшеницу, кукурузу и подсолнечное масло в ряд африканских государств. На нее приходится до 50% закупок продовольственной программы ООН, которая распределяет гуманитарную помощь бедным странам, включая Йемен и Ливию, где сейчас наблюдается дефицит продовольствия.

Россия не может быть исключена из FAO, которая продолжает сотрудничать со всеми странами, заявил Кобяков: при создании организации не была предусмотрена процедура выхода из нее. Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из продовольственной организации ООН. «Не может быть и речи о продлении членства России в FAO. Каково было бы в ней место России, если бы она устроила голод хотя бы 400 млн человек, а то и больше миллиарда?» — заявил он на видеоконференции министерской встречи ОЭСР.



«Что касается высказывания господина Зеленского, сделанного сегодня в онлайн-выступлении в комитете министров, исключить Россию из FAO... Нельзя Россию исключить из FAO — это крупнейшая держава в области агропрома. Это еще и рыбное, и сельское хозяйство», — сказал Кобяков.

Директор отделения организации в Москве сообщил, что «FAO всегда выступала против санкционных мер, против ограничительных мер в области международной торговли». «Среди наших политических рекомендаций по преодолению продовольственного кризиса, у которого есть целый спектр причин, есть и рекомендация проанализировать санкции и по возможности отказаться от их использования», — заключил он.