Кулеба заявил, что Украина и Россия «в двух шагах» от соглашения по зерну
Украина и Россия находятся «в двух шагах» от достижения соглашения по экспорту зерна. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью испанской газете El País.
«Необходимо решить проблемы безопасности, связанные с позицией России. Мы находимся на завершающей стадии, и теперь все зависит от России. Если они действительно этого захотят, то скоро начнется экспорт зерна», — подчеркнул он.
По словам Кулебы, Украина готова экспортировать свое зерно на международный рынок и «находится в одной лодке» со странами, которые отчаянно нуждаются в экспорте украинского зерна.
Ранее турецкий министр обороны Хулуси Акар анонсировал, что 13 июля в Стамбуле пройдут переговоры делегаций России, Украины, Турции и ООН по вопросу безопасной отправки зерна, ожидающего в портах в Стамбуле, на международные рынки морским путем.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой.
Военные действия привели к тому, что в украинских портах скопилось зерно. По данным ООН, на Украине скопилось 4,5 млн т зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен приводил иную оценку — 20 млн т. О таких же объемах говорил президент Украины Владимир Зеленский.
Президент России Владимир Путин в конце июня заявил, что, по подсчетам российских специалистов, на территории Украины остается 5–6 млн т пшеницы и 7 млн т кукурузы, но вывоз этих объемов не решит проблемы на мировом продовольственном рынке.
ООН предупреждала о возможности продовольственного кризиса из-за дефицита и требовала от России разблокировать порты. Запад обвинил Россию в том, что она использует зерно для получения влияния в мире.
Москва отрицала обвинения в противодействии поставкам и заявляла, что украинские власти заминировали порты. Минобороны объявляло об открытии коридоров для выхода судов, однако они оставались в портах.
Турция стала посредником в решении проблем с поставками зерна с Украины. Турецкие власти 27 июня сообщили о достигнутом «в результате контактов» консенсусе по организации операционного центра по зерновому вопросу в Стамбуле.
В начале июля замминистра иностранных дел Турции Фарук Каймакджи сообщил, что Анкара считает целесообразным создание экспортных коридоров через Черное море. По словам главы МИДа Мевлюта Чавушоглу, план организации зернового коридора с Украины есть у ООН, однако решение этого вопроса частично зависит от ответа России.