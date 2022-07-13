Власти Румынии предупредили о самой тяжелой зиме в Европе за 60 лет

Санкции против России из-за военной операции на Украине необходимы, так как «других рычагов влияния нет», но Европа «заплатит высокую цену», заявил вице-премьер Румынии. В ЕК допускают, что Москва может прекратить поставки газа

Фото: Marian Striltsiv / Reuters

Европа может столкнуться с самой тяжелой зимой за время после Второй мировой войны, заявил в эфире канала B1 TV румынский вице-премьер, лидер Демократического союза венгров Румынии Хунор Келемен.

«Я надеюсь, что у нас не будет проблем с газом, но он будет дороже. <...> Это будет суровая зима, возможно, самая тяжелая за последние 40–50–60 лет», — заявил он (цитата по Agerpres), отметив, что такая ситуация будет наблюдаться по всей Европе.

По словам политика, сейчас в Румынии заполнены примерно 80% хранилищ, но около 2 млрд куб. м газа нужно будет покупать на рынке.

Вице-премьер заявил, что считает санкции против России из-за военной операции на Украине необходимыми, так как «других рычагов влияния нет», но признал, что «мы все заплатим цену этой зимой». «На данный момент нет никаких признаков, что конец войны приближается. Конфликт оказался более длительным, чем некоторые думали шесть месяцев назад», — признал он.

Депутат Европарламента Евгений Томак, председатель румынской Партии народного движения, заявил, что Еврокомиссия допускает сценарий, при котором Россия может полностью прекратить поставки газа; в этом случае некоторые страны ждет «одна из самых холодных и сложных зим за последние сто лет». «Мы не можем исключить этот риск, поэтому мы настаивали, чтобы у Еврокомиссии был хорошо подготовленный план», — сказал он. Томак заявил, что государства ЕС должны соблюдать рекомендации Еврокомиссии добиться заполнения хранилищ на 80% к ноябрю.

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Опасения по поводу возможного отказа России поставлять газ ранее высказали власти Германии, после того как российская сторона сократила объем прокачки по газопроводу «Северный поток» и объявила о приостановке с 11 по 21 июля поставок для плановой профилактики. «Газпром» объяснил сокращение тем, что в Канаде после ремонта была задержана турбина Siemens, а ее возвращению в Германию препятствовали санкции (10 июля канадские власти объявили, что передадут турбину Берлину). Власти ФРГ и руководство Siemens Energy сочли, что настоящими причинами сокращения поставок газа стали политические, а не технические соображения. Москва отвергла эти заявления.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр также призвал готовиться к тому, что Россия полностью перекроет газ. О сложной зиме при таком развитии событий предупредил и министр экологических преобразований Италии Роберто Чинголани.

В российском МИДе исключили вину Москвы в том, что «европейцам грозит зима без обогрева, а летний зной — без кондиционеров». «Санкции против нас оборачиваются бумерангом для западных экономик, в который раз в этом убеждаемся», — заявил директор департамента экономического сотрудничества министерства Дмитрий Биричевский и предупредил, что Россия еще не применяла «контрмеры в полную силу».