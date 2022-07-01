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В Германии предложили ввести сбор за газ

Немецкие власти стараются принять чрезвычайные меры до 11 июля — Россия с этого дня временно остановит поставки по «Северному потоку» в связи с профилактикой. Сбор за газ собираются взимать по аналогии с доплатой за электроэнергию
«Газпром» GAZP ₽192,5 -7% Купить
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images
Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

В Германии предложили взимать сбор со всех потребителей газа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли и правительстве.

Как ожидается, соответствующий закон будет принят парламентом 8 июля. По мнению властей, такая мера позволит помочь поставщикам справиться с ростом цен на топливо. В Министерстве экономики ФРГ отказались от комментариев.

По данным агентства, немецкие власти стараются принять чрезвычайные меры до 11 июля. Россия с этого дня перестанет качать газ по трубопроводу «Северный поток». Его перекроют почти на две недели для плановой профилактики — до 21 июля. В Германии опасаются, что российская сторона после этого перестанет поставлять газ в Германию. В частности, такие опасения высказывал министр экономики Роберт Хабек. «Я бы соврал, если бы сказал, что это исключено», — заявлял он и призывал экономить газ везде, где возможно. Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер также не исключал, что Россия может полностью перекрыть газ. По его словам, регулятор рассматривает различные варианты, большинство из них «неприятны» и предусматривают нехватку газа зимой.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

По данным Reuters, сбор за газ собираются взимать по аналогии с доплатой за электроэнергию. Она была введена в 2000 году для поддержки возобновляемых источников энергии. Сбор был включен в счет за электроэнергию, в 2022 году его размер составлял 3,72 цента за кВт⋅ч. Однако из-за роста цен на энергоносители с 1 июля доплату решили отменить.

В середине июня «Газпром» сократил объем прокачки по газопроводу «Северный поток» в Германию сначала до 100 млн куб. м топлива в сутки с 167 млн куб. м, а потом — до 67 млн куб. м. В «Газпроме» связали это с «несвоевременным возвратом компанией Siemens газоперекачивающих агрегатов из ремонта». В Siemens, в свою очередь, объяснили, что турбины для «Северного потока» производит Канада, один из двигателей находится на ремонте в Монреале. Возврат невозможен из-за канадских санкций, пояснили в немецкой компании. Позднее в Siemens, говоря о сокращении поставок газа в Германию, заявили, что это связано с политикой, а не с двигателями для газопровода.

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Елена Чернышова
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