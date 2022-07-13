«Известия» узнали о плане ЕС исключить из санкций грузы в Калининград
Право на перемещение грузов между субъектами России будет подтверждено в специальном документе Евросоюза, европейские санкции не будут касаться транзита в Калининградскую область, прежде заблокированного Литвой. Об этом «Известиям» сообщили два высокопоставленных российских чиновника со ссылкой на черновик документа ЕС.
По данным издания, Евросоюз направил черновик документа российской стороне в начале июля. Исключение из санкционных списков составят как железнодорожный транзит, так и автомобильный, отметил один из осведомленных источников газеты. Он добавил, что власти Евросоюза и Литвы уже несколько недель пытаются согласовать финальную версию документа.
«Литва никак не хочет согласиться на компромисс, который предлагает ЕС. Во многом позицию Вильнюса определяют США, оказывающие на него давление. Вопрос сейчас на рассмотрении у литовской стороны, — подчеркнул неназванный собеседник «Известий».
При этом другой высокопоставленный источник газеты сообщил, что исключения по транзиту грузов в Калининград в Евросоюзе планируют в качестве отдельного пункта в седьмом пакете санкций против России, принять которые в Европе планируют в июле. «Это не будут пояснения или поправки к действующему пакету, вступившему в силу 17 июня, это будет отдельно указано, чтобы было легче согласовать исключения на голосовании», — пояснил он.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Григорий Карасин в беседе с изданием предупредил, что если добиться исключения грузов в Калининградскую область из санкций не удастся, то это заведет ситуацию в «очень опасный тупик». «Мы должны рассчитывать на то, что здравый смысл у наших европейских партнеров возобладает и они смогут справиться с безудержным желанием литовских руководителей проявить «смелость и жесткость», — добавил сенатор.
Речь идет о решении литовских властей прекратить с 18 июня пропускать по железной дороге транзитные составы с рядом товаров, попадающих под санкции Евросоюза. Об этом областную железную дорогу уведомила Литовская железнодорожная служба.
В литовском МИДе тогда заявили, что такая мера стала решением не Вильнюса, а Брюсселя — в соответствии с санкциями ЕС. Запрет на транзит подсанкционных товаров принят в «консультации с Еврокомиссией и в соответствии с ее директивами», передает LRT. Импорт из России цемента, угля, древесины и других товаров Евросоюз запретил в апреле, также запрещен импорт изделий из железа и стали.
Официальная Москва назвала ограничения беспрецедентными. «Это является нарушением всего и вся. Мы понимаем, что это связано с соответствующим решением Европейского союза — распространить действие санкций на транзит. Это тоже считаем незаконным», — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. В МИД выразили протест временной поверенной в делах Литвы Виргинии Умбрасене. «Каждый гражданин Литвы должен почувствовать ответные меры России за нарушение обязательств по транзиту. Время одних дипломатических демаршей закончилось», — заявил сенатор Андрей Клишас.
Германия затем попросила Еврокомиссию сделать исключение для Калининградской области, чтобы избежать эскалации, сообщили источники Spiegel. Собеседники газеты отметили, что Берлин возмущен действиями Вильнюса и считает, что дислоцированные в Прибалтике немецкие солдаты могут оказаться втянуты в военный конфликт. Власти Литвы сочли позицию ЕС поражением, сообщили позднее неназванные собеседники Spiegel в правительстве республики.