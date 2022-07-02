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Война санкций ,  

Spiegel узнал о реакции Литвы на решение ЕС по транзиту в Калининград

Литва негативно отреагировала на решение Еврокомиссии разрешить Москве использовать транзит для всех товаров в Калининград вопреки ее мнению, передает Der Spiegel со ссылкой на источники в литовском правительстве.

В ближайшие дни Еврокомиссия должна обнародовать окончательные разъяснения по этому поводу, пишет журнал. В документе будет прописано право Москвы перевозить в Калининград подпадающие под санкции товары, но только в объеме, который доставляли туда до начала специальной военной операции на Украине.

«В Вильнюсе это оценивается как поражение. <...> Не мы изменили нашу позицию», — сказал Der Spiegel источник в литовском правительстве. По его словам, в особенности Литву возмущает позиция немецких властей, которые «с 18 июня оказывает давление на Еврокомиссию, чтобы Калининград был исключен из-под санкций».

Spiegel узнал о просьбе Германии по транзиту в Калининград
Политика
Фото:AP

Накануне журнал писал, что немецкие власти требуют исключить Калининград из-под санкций, так как считают, что запрет на транзит может привести к эскалации конфликта. По его данным, Еврокомиссия собирается обнародовать свое решение 10 июля.При этом соглашения с литовским правительством по этому вопросу до сих пор нет, указывало издание.

Литва запретила транзит грузов, на которые распространяются европейские санкции, в Калининградскую область и из нее в другие российские регионы по железной дороге. Ограничение касается изделий из чугуна и стали, товаров для использования в авиации и космической промышленности, парфюмерии, посуды из фарфора и другой керамики, бытовой техники стоимостью более €750, чистопородных лошадей, трюфелей, сигар и других товаров.

В Кремле решение литовских властей сочли незаконным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал «готовиться к худшему» в разрешении этого конфликта. Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев заявил, что Москва работает над ответом на «враждебные действия». В конце июня он подтвердил, что Кремль ожидает решения Еврокомиссии по запрещенным к транзиту товарам.

Теги
Литва Еврокомиссия транзит Калининград
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