Spiegel узнал о просьбе Германии по транзиту в Калининград

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Проблема с транзитом грузов в Калининград может быть вскоре решена по просьбе Германии, пишет Spiegel.

Берлин выступает за то, чтобы сделать в санкциях ЕС исключение для российского анклава, чтобы избежать эскалации, отмечает издание. Немецкое правительство опасается, что Москва может применить силу для создания наземного коридора.

«Немцы оказывают давление на Еврокомиссию, чтобы санкции не распространялись на Калининград», — рассказали собеседники Spiegel в правительственных кругах.

По данным издания, правительство Германии возмущено действиями Литвы и считает, что перевозку санкционных товаров из России в Россию следует разрешить.

Брюссель может опубликовать разъяснение о применении четвертого пакета санкций, на который ссылается Литва при запрете транзита в Калининград. Возможно, Еврокомиссия уточнит, что ограничения не будут распространяться на транзит. Решение может быть принято 10 июля, когда в силу должны вступить новые санкции.

При этом соглашения с литовским правительством по этому делу до сих пор нет, указывает Spiegel. Высокопоставленный представитель Литвы рассказал, что ЕС изменил свое отношение по вопросу транзит. По его словам, еще в апреле Еврокомиссия уверяла, что санкции будут применяться и к транзиту в Калининград — «всякий раз, когда товары из России пересекают границу ЕС как по железной дороге, так и по суше».

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