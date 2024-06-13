Reuters узнал о влиянии Китая на участие стран в саммите по Украине

Пекин начал лоббировать среди развивающихся стран свой план по урегулированию на Украине в преддверие мирного саммита в Швейцарии, пишет Reuters. По данным агентства, число зарегистрированных участников саммита уже сократилось

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Китай склоняет развивающиеся страны в пользу своего плана по урегулированию на Украине вместо участия в мирной конференции в Швейцарии 15–16 июня, передает Reuters со ссылкой на десять неназванных дипломатов.

Китай представил план из 12 пунктов по мирному урегулированию на Украине в феврале 2023 года. В частности, Пекин призывает к уважению суверенитета всех стран, прекращению боевых действий, возобновлению мирных переговоров и отказу от односторонних санкций. Президент России Владимир Путин допускал, что эти условия могут стать основой урегулирования конфликта. Украинский лидер Владимир Зеленский назвал инициативу Пекина «высказыванием мыслей», которые не содержат мирный план.

В частности, в целях лоббирования плана Китая спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй в мае посетил Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и ОАЭ и встретился с официальными лицами развивающихся стран в их посольствах в Пекине. Как уточнили собеседники агентства, Китай открыто не критиковал предстоящий саммит и напрямую не просил воздержаться от участия в нем. Однако, как отметил один из дипломатов, китайская сторона настаивает, что конференция лишь затянет конфликт. Еще два источника Reuters утверждают, что Пекин говорил западным странам о поддержке со стороны развивающихся стран его взглядов на саммит в Швейцарии.

Саммит в Швейцарии будет основан на «формуле мира», которую представил Зеленский в ноябре 2022 года. Она включает десять пунктов, в том числе требование о выводе российских войск на границы 1991 года. Москва исключает переговоры на основе этого плана и призывает Киев учитывать «реалии на земле». Речь идет о признании территориями России Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по результатам проведенных там референдумов в 2014 и 2022 годах. Украина и страны Запада не признали итогов голосования и считают произошедшее аннексией. По словам Зеленского, в Швейцарии будут обсуждаться три пункта из «формулы мира» — ядерная и продовольственная безопасность, обмен военнопленными в формате «всех на всех» и возвращение украинских детей, вывезенных в Россию. Страны-участницы выработают общую позицию по трем пунктам «формулы мира» и передадут России, утверждал Зеленский. Москву не пригласили на это мероприятие.

В МИД Китая в ответ на запрос агентства выразили надежду, что предстоящая конференция «не превратится в платформу, используемую для создания блоковой конфронтации». «Не присутствовать на ней не означает не поддерживать мир», — заявили в ведомстве.

Reuters отмечает, что количество зарегистрированных участников на саммит в Швейцарии сейчас составляет 90 по сравнению со 107 по состоянию на начало июня, о чем заявляли в офисе президента Украины. В частности, конференцию посетят представители Филиппин, Японии, Таиланда, Сингапура, Восточного Тимора и Индонезии. Вьетнам пока не определился, а Малайзия и Камбоджа, тесно связанные с Китаем, отказались от участия, пишет агентство.

Сам Китай отказался участвовать в конференции в Швейцарии из-за отсутствия там России. В Пекине считают, что подобные мероприятия должны отличаться «равным участием всех сторон» конфликта. Зеленский обвинил китайские власти в попытке сорвать предстоящий саммит.

В Кремле сочли это мероприятие «абсолютно бесперспективным». Министр иностранных дел России Сергей Лавров призывал «мировое большинство» отказаться от участия в мирном саммите в Швейцарии.