Глава МИД Турции подтвердил свое участие в саммите по Украине в Швейцарии

Турция представит на саммите свой взгляд на «достижение справедливого мира», сообщил глава МИДа. Кремль считает конференцию в Швейцарии бесперспективной, так как она пройдет без участия России

Хакан Фидан (Фото: Лев Радин / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил, что приедет на мирный саммит по Украине, который состоится в Швейцарии 15–16 июня. Ранее о его участии сообщал телеканал TRT Haber со ссылкой на источники.

«Мы будем представлять нашу страну на украинском саммите мира в Швейцарии. Мы поделимся своими взглядами на достижение справедливого мира», — сказал министр.

Фидан накануне встречался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Они в том числе обсуждали Украину, Путин поблагодарил министра «за поддержку переговорного процесса, за предоставление стамбульской площадки для переговоров с Украиной по урегулированию кризиса».

Всего на конференцию в Швейцарии пригласили более 100 государств и международных организаций (Россия в их число не вошла, но в МИД Швейцарии подчеркивали, что Москва «должна быть вовлечена» в процесс урегулирования).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что конференцию посетят до 75 лидеров стран. Среди них не будет президента США Джо Байдена, который пропустит саммит из-за встречи с донорами своей предвыборной кампании в Калифорнии. Вместо него в Швейцарию приедут вице-президент Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. На саммите не будет индийского премьера Нарендры Моди, но в МИД страны пообещали участие Нью-Дели «на соответствующем уровне».

Ряд стран, в том числе Китай и Саудовская Аравия, решили не отправлять на саммит своих представителей.

Зеленский говорил, что после саммита Киев передаст Москве наработки по пунктам украинской «формулы мира». Речь идет о ядерной и продовольственной безопасности, обмене военнопленными в формате «всех на всех», а также о возвращении украинских детей, которых вывезли в Россию.

Москва исключала переговоры на основе этой формулы, а предстоящий саммит в Кремле называли бесперспективным, так как он пройдет без участия России.