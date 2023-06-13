Президент Латвии назвал «главный вопрос» при принятии Украины в НАТО

Устав НАТО предполагает коллективную оборону, и в основном именно конфликт Москвы и Киева становится преградой для присоединения Украины к альянсу, сказал Ринкевич. Москва считает расширение НАТО за счет Украины неприемлемым

Эдгар Ринкевич (Фото: Ints Kalnins / Reuters)

Основным препятствием для вступления Украины в НАТО является не позиция Венгрии или позиция России, а внутренняя дискуссия членов альянса по принятию государства, находящегося в состоянии вооруженного конфликта. Об этом заявил латвийский президент Эдгар Ринкевич в интервью «Украинской правде».

Политик пояснил, что власти «очень многих» государств блока не понимают, что делать в таком случае с пятой статье Устава НАТО, предполагающей коллективную оборону.

«Скажу прямо: вот это главный вопрос. И именно на этот вопрос многие государства-члены не могут дать ответ. И пока они не будут иметь этого ответа сами для себя — то не смогут ответить и за одним столом и другими членами НАТО», — добавил Ринкевич.

Латвийский президент подчеркнул, что Вильнюс поддерживает присоединение Украины и намерен продвигать ее атлантическую интеграцию. По его мнению, когда настанет момент для «финального процесса принятия решения», то все государства — члены одобрят это.

Киев после начала военной операции России нарастил усилия по вступлению в НАТО, признавая, однако, что присоединения к альянсу не состоится до завершения конфликта с Москвой. Пока этого не произошло, западные государства должны дать Украине гарантии безопасности, призывал президент Владимир Зеленский. Киев отмечал, что заявку Украины одобрили уже 20 стран — членов блока (из 31).

Руководство НАТО давало противоречивые оценки готовности стран — участниц принять Украину. В апреле генсек Йенс Столтенберг заявил о согласии всех государств ободрить этот процесс, но его слова вызвали непонимание у венгерского премьера Виктора Орбана. Он процитировал Столтенберга и написал: «Что?». «Когда идет настолько большая и сложная война, тема присоединения Украины к НАТО должна быть отложена», — согласились затем в НАТО.



Киев полагает, что на июльском саммите в Латвии будет одобрен алгоритм атлантической интеграции Украины. Власти США анонсировали «очень мощный пакет политической и практической помощи», о котором будет объявлено на саммите, но не вдались в подробности. МИД Италии также рассказывал, что альянс летом согласует путь ее интеграции, они движутся «к созданию постоянного Совета Украина — НАТО», «это важный шаг, потому что он позволит Киеву участвовать в принятии международных решений».

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Нежелание приближения инфраструктуры альянса к российским границам стало одной из причин военной операции России. «Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся военное освоение территорий Украины для нас неприемлемы», — сказал президент Владимир Путин.

Кремль считает, что желание Украины попасть в НАТО идет вразрез с перспективой мирного диалога.