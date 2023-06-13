США увидели шанс для переговоров после наступления Украины

По итогам украинского наступления могут начаться переговоры России и Украины, считает госсекретарь Блинкен. Москва предлагает в переговорах учитывать сложившиеся территориальные реалии

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Наступление украинской армии может приблизить переговоры между Москвой и Киевом по урегулированию конфликта, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни, пишет France24.

По его словам, это «укрепит позиции» Киева за столом переговоров и заставит Россию «сосредоточиться на переговорах». Блинкен подчеркнул, что в этом смысле действия ВСУ способны «приблизить мир, а не отдалить его», а США уверены в успешности действий украинских войск.

Ситуацию на поле боя связал с перспективой переговоров в этот же день и президент Франции Эмманюэль Макрон. Он заявил, что хотел бы, чтобы после наступления ВСУ начались переговоры на оптимальных условиях. При этом по оценке главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, не следует ожидать мирного диалога до ближайших выборов президента США, которые пройдут в следующем ноябре: «Думаю, что он [Путин] ждет результатов американских выборов».

Москва предлагает Киеву признать «реалии, которые сложились за все это время» и вести переговоры с учетом того, что согласно голосованию на референдумах в состав России вошли ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Власти Украины требуют для начала мирного диалога вывести российские войска, но Кремль подчеркнул, что об этом «не может быть и речи».

«Фактически сейчас никаких предпосылок для договоренностей нет. Более того, сейчас нет какого-то фундамента, хотя бы хлипкого, для того, чтобы выстраивать хоть какой-то диалог», — констатируют в Кремле.