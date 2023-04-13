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Минобороны Украины назвало данные из утечек Пентагона смесью правды и лжи

Министр обороны Украины Резников: данные из утечек Пентагона — это смесь правды и лжи
Министр обороны Украины Алексей Резников указал, что в американских документах, просочившихся в интернет, есть и правдивая, и ложная информация, однако теперь данные неактуальны. Кремль называл утечки «интересными»
Министр обороны Украины Алексей Резников и его испанская коллега&nbsp;Маргарита Роблес
Министр обороны Украины Алексей Резников и его испанская коллега Маргарита Роблес (Фото: Reuters)

Информация, содержащаяся в документах Пентагона, которые просочились в интернет, представляет собой смесь правды и лжи, заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время своего визита в Испанию, передает Sky News.

Он добавил, что данные из этих документов более не актуальны. По его словам, утечки были информационной операцией, направленной на получение выгоды Россией.

Об утечке в Twitter и Telegram секретных документов Пентагона 7 апреля сообщила газета The New York Times. За прошедшие с этого момента дни стало известно, что в Сети появилось множество документов, касающихся Украины, России, Китая, Израиля, Южной Кореи и других стран. По актуальности данных они относятся к концу февраля-началу марта.

Минюст США инициировал уголовное расследование по данному факту. The Washington Post со ссылкой на источники писала, что после информации об утечке руководство Пентагона ограничило процесс передачи разведданных. Меры собеседники издания охарактеризовали как «чрезвычайно строгие», отметив, что они свидетельствуют о «высоком уровне паники» в министерстве.

Fox News со ссылкой на источники из Минобороны и разведки США сообщил, что утечка могла произойти и не из Пентагона. К оказавшимся в интернете данным сотрудникам ведомства было нелегко получить доступ, некоторые сведения могли быть получены Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и Агентством национальной безопасности (АНБ).

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Assosoated Press (AP) сообщило, что многие из опубликованных секретных документов изначально были размещены в малоизвестной чат-группе в Discord (мессенджер с возможностью голосового общения), созданной подростками для обсуждения конфликта на Украине. Один из участников чата рассказал, что их начал распространять пользователь под ником Лукка (Lucca), его собеседник AP назвал ребенком (a kid в оригинале, можно также перевести как «молодой парень»).

Кремль, комментируя факт утечек, назвал их «интересными». В ответ на обвинения в адрес Москвы пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что принято «во всем, всегда и везде видеть Россию и списывать все на Россию».

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утечка Пентагон Украина Алексей Резников
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