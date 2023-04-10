Киев исключил ухудшение отношений с США после утечки секретных документов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 89,17 (-1,12) Инвестиции, 10 апр, 16:25 Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 81,74 (-0,65) Инвестиции, 10 апр, 16:25
В Госдепе заявили о незаконном удержании журналиста WSJ в России Политика, 10 апр, 23:49
В Госдепе заявили о переговорах с Вьетнамом по отказу от оружия из России Политика, 10 апр, 23:34
Репродуктологи предложили ограничить возраст женщин для бесплатного ЭКО Общество, 10 апр, 23:27
Минобороны Болгарии отказалось передавать Украине МиГ-29 безвозмездно Политика, 10 апр, 23:08
В Белоруссии задумались о призыве студентов, «как в Советском Союзе» Политика, 10 апр, 22:48
Киев исключил ухудшение отношений с США после утечки секретных документов Политика, 10 апр, 22:39
Экс-президент Молдавии Додон вновь возглавил Партию социалистов Политика, 10 апр, 22:36
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Новые правила оповещения призывников и борьба с уклонистами. Главное Политика, 10 апр, 22:29
ЦСКА разгромил СКА и оказался в шаге от выхода в финал Кубка Гагарина Спорт, 10 апр, 22:11
Нетаньяху решил оставить «уволенного» главу Минобороны на своем посту Политика, 10 апр, 22:07
«Росатом» потребовал от Финляндии вернуть €920 млн на строительство АЭС Бизнес, 10 апр, 22:01
В Запорожской области задержали агента разведки Украины Политика, 10 апр, 22:00
Военная операция на Украине. Главное Политика, 10 апр, 21:57
СПбГУ отстранил подозреваемого в телефонном мошенничестве преподавателя Общество, 10 апр, 21:48
Военная операция на Украине ,  
0 

Киев исключил ухудшение отношений с США после утечки секретных документов

Михаил Подоляк: утечка документов США не должна подорвать отношения Украины и Запада
Утечка данных Пентагона вынудила Украину изменить некоторые планы, публикация вызвала разочарование, писал CNN. Подоляк назвал содержание утечки «нормальной аналитикой» и заверил, что планам ВСУ публикация не помешала
Михаил Подоляк
Михаил Подоляк (Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС)

Попавшие в интернет секретные документы США не должны подорвать отношения Украины и западных государств, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются», — сказал Подоляк (цитата по Strana.ua).

Советник отметил, что нехватка ПВО у украинской армии и некоторые другие представленные в опубликованных документах данные уже были известны общественности.

На опубликованные в Сети документы Пентагона и ЦРУ обратили внимание в начале апреля. По оценке The New York Times, в открытом доступе оказалось более 100 документов, но масштаб утечки, как писала The Washington Post, до конца не ясен. Среди документов — слайды для брифингов, некоторые из них, видимо, специально подготовлены для Объединенного штаба Пентагона, а также разведывательные материалы. Кроме конфликта на Украине в файлах из утечки упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.

В частности, утечка содержала данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ. При этом в материалах о планируемом наступлении Украины не содержалось информации о том, где и когда оно начнется, но там были перечислены нужды ВСУ, что могло дать Москве «подсказки», отмечала The New York Times. По данным CNN, украинский президент Владимир Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников.

Подоляк после появления в интернете первых порций документов назвал утечку «виртуальным псевдосливом». «С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от «солсберовских приключений», «трехдневных планов» и других провалов — это фотошоп», — писал он. Несмотря на это, Зеленский обсудил со штабом действия по предотвращению утечек, а источник CNN в его окружении рассказал об изменении некоторых планов ВСУ в связи с утечкой данных. По данным телеканала, в Киеве были разочарованы публикацией документов.

Читайте на РБК Pro
Вклады в юанях: почему ставки по ним растут и что будет дальше
Сварить курицу в чайнике: как LinkedIn меняет подход к контенту
Tesla начала ценовую войну в Китае. Что будет с рынком электрокаров
Какие бывают типы финансовых директоров и кого из них брать на работу

В Кремле назвали опубликованные документы «достаточно интересными». Представитель президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес Москвы в организации утечки, сказал: «Во всем, всегда и везде видеть Россию и списывать все на Россию — это общая склонность, общее заболевание» — и отказался от дальнейших комментариев.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Михаил Подоляк утечка документов
Материалы по теме
В США возбудили дело после утечки документов Пентагона по Украине
Политика
Киев назвал «утечку данных» о наступлении ВСУ «псевдосливом»
Политика
NYT узнала об утечке секретных документов США об украинском наступлении
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter