Киев исключил ухудшение отношений с США после утечки секретных документов

Утечка данных Пентагона вынудила Украину изменить некоторые планы, публикация вызвала разочарование, писал CNN. Подоляк назвал содержание утечки «нормальной аналитикой» и заверил, что планам ВСУ публикация не помешала

Михаил Подоляк (Фото: Сергей Холодилин / БелТА / ТАСС)

Попавшие в интернет секретные документы США не должны подорвать отношения Украины и западных государств, заявил в эфире телемарафона советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

«Это нормальная аналитика. И я не вижу, что это как-то должно подорвать наши взаимные отношения с партнерами. Это не путает никакие планы, потому что они разрабатываются, они еще оперативно-тактически отрабатываются», — сказал Подоляк (цитата по Strana.ua).

Советник отметил, что нехватка ПВО у украинской армии и некоторые другие представленные в опубликованных документах данные уже были известны общественности.

На опубликованные в Сети документы Пентагона и ЦРУ обратили внимание в начале апреля. По оценке The New York Times, в открытом доступе оказалось более 100 документов, но масштаб утечки, как писала The Washington Post, до конца не ясен. Среди документов — слайды для брифингов, некоторые из них, видимо, специально подготовлены для Объединенного штаба Пентагона, а также разведывательные материалы. Кроме конфликта на Украине в файлах из утечки упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль.

В частности, утечка содержала данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ. При этом в материалах о планируемом наступлении Украины не содержалось информации о том, где и когда оно начнется, но там были перечислены нужды ВСУ, что могло дать Москве «подсказки», отмечала The New York Times. По данным CNN, украинский президент Владимир Зеленский в конце февраля «предложил нанести удары по местам дислокации российских войск в Ростовской области России» с помощью беспилотников.

Подоляк после появления в интернете первых порций документов назвал утечку «виртуальным псевдосливом». «С распада СССР [российская] разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от «солсберовских приключений», «трехдневных планов» и других провалов — это фотошоп», — писал он. Несмотря на это, Зеленский обсудил со штабом действия по предотвращению утечек, а источник CNN в его окружении рассказал об изменении некоторых планов ВСУ в связи с утечкой данных. По данным телеканала, в Киеве были разочарованы публикацией документов.

В Кремле назвали опубликованные документы «достаточно интересными». Представитель президента Дмитрий Песков, комментируя обвинения в адрес Москвы в организации утечки, сказал: «Во всем, всегда и везде видеть Россию и списывать все на Россию — это общая склонность, общее заболевание» — и отказался от дальнейших комментариев.