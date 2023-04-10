В США возбудили дело после утечки документов Пентагона по Украине
Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки десятков секретных документов Пентагона по конфликту на Украине, пишет Financial Times. Официальные лица ищут источник утечки и определяют, какие последствия она может иметь для хода боевых действий и усилий Вашингтона по сбору данных, указывает издание.
Осложняющим расследование FT называется тот факт, что документы были распечатаны и сфотографированы. По словам официальных лиц, это может затруднить отслеживание источника утечки.
Следователи рассматривают четыре версии того, почему документы оказались в интернете, писал Reuters со ссылкой на источники. Среди теорий — недовольство сотрудника или намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США, отмечало агентство.
«Министерство обороны продолжает рассматривать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и которые, по-видимому, содержат конфиденциальные и засекреченные материалы», — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.
Попавшие в открытый доступ документы, которые, по словам официальных лиц, «кажутся в основном подлинными», охватывают целый ряд тем, в основном связанных с конфликтом на Украине, пишет FT.
Среди документов — слайды для брифингов, некоторые из которых, видимо, специально подготовлены для Объединенного штаба Пентагона, а также разведывательные материалы. Кроме конфликта на Украине, в файлах из утечки упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль, отмечает издание.
Там, в частности, говорится об уязвимости противовоздушной обороны Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов. Последнее утверждает газета, до сих пор «удерживало Россию от решения широко задействовать свои Военно-воздушные силы».
Документы, которые впервые появились в январе в мессенджере Discord, а потом распространили по другим соцсетям, включая Twitter и Telegram, «посеяли хаос и паранойю» в аппарате совета по национальной безопасности Белого дома в преддверии «критического момента» в конфликте на Украине, говорится в заметке.
По оценке The New York Times, в открытом доступе оказались более 100 документов, но масштаб утечки, как писала The Washington Post, до конца не ясен.
В материалах, которые касаются, украинского контрнаступлении не указано, когда и как оно произойдет, отмечала NYT. В тоже время там упоминаются данные об отдельных подразделениях ВСУ, их подготовке в странах НАТО, и количестве необходимой Киеву техники. Опрошенные изданием аналитики выражали сомнения, что все документы подлинны.
Киев называл материалы из утечки «псевдосливом». При этом телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зелескому, отмечал, что после публикации секретных данных украинская сторона изменила свои военные планы. В Кремле сочли «достаточно интересной» утечку документов Пентагона.