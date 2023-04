В США возбудили дело после утечки документов Пентагона по Украине

Отслеживание утечки осложняет тот факт, что документы были распечатаны и сфотографированы, пишет FT. Большая их часть связана с конфликтом на Украине, но также упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль

Пентагон (округ Арлингтон, штат Виргиния, США) (Фото: Joshua Roberts / Reuters)

Министерство юстиции США начало уголовное расследование по факту утечки десятков секретных документов Пентагона по конфликту на Украине, пишет Financial Times. Официальные лица ищут источник утечки и определяют, какие последствия она может иметь для хода боевых действий и усилий Вашингтона по сбору данных, указывает издание.

Осложняющим расследование FT называется тот факт, что документы были распечатаны и сфотографированы. По словам официальных лиц, это может затруднить отслеживание источника утечки.

Следователи рассматривают четыре версии того, почему документы оказались в интернете, писал Reuters со ссылкой на источники. Среди теорий — недовольство сотрудника или намеренный саботаж с целью подорвать национальную безопасность США, отмечало агентство.

«Министерство обороны продолжает рассматривать и оценивать достоверность сфотографированных документов, которые распространяются в социальных сетях и которые, по-видимому, содержат конфиденциальные и засекреченные материалы», — сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Попавшие в открытый доступ документы, которые, по словам официальных лиц, «кажутся в основном подлинными», охватывают целый ряд тем, в основном связанных с конфликтом на Украине, пишет FT.

Среди документов — слайды для брифингов, некоторые из которых, видимо, специально подготовлены для Объединенного штаба Пентагона, а также разведывательные материалы. Кроме конфликта на Украине, в файлах из утечки упоминаются Китай, Иран, Южная Корея и Израиль, отмечает издание.

Там, в частности, говорится об уязвимости противовоздушной обороны Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов. Последнее утверждает газета, до сих пор «удерживало Россию от решения широко задействовать свои Военно-воздушные силы».

Документы, которые впервые появились в январе в мессенджере Discord, а потом распространили по другим соцсетям, включая Twitter и Telegram, «посеяли хаос и паранойю» в аппарате совета по национальной безопасности Белого дома в преддверии «критического момента» в конфликте на Украине, говорится в заметке.

По оценке The New York Times, в открытом доступе оказались более 100 документов, но масштаб утечки, как писала The Washington Post, до конца не ясен.

В материалах, которые касаются, украинского контрнаступлении не указано, когда и как оно произойдет, отмечала NYT. В тоже время там упоминаются данные об отдельных подразделениях ВСУ, их подготовке в странах НАТО, и количестве необходимой Киеву техники. Опрошенные изданием аналитики выражали сомнения, что все документы подлинны.

Киев называл материалы из утечки «псевдосливом». При этом телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зелескому, отмечал, что после публикации секретных данных украинская сторона изменила свои военные планы. В Кремле сочли «достаточно интересной» утечку документов Пентагона.