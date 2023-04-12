В утечке разведки США нашли данные о спецназе стран НАТО на Украине

Guardian: в утечке разведки нашли данные о спецназе США и Великобритании на Украине

На Украине действовали 97 служащих западного спецназа — половина из них британцы, есть также французы и американцы, следует из секретных документов США. Париж информацию опроверг, Лондон увидел серьезный уровень неточности

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На Украине действуют силы специального назначения официально не участвующих в конфликте государств. Так, Великобритания направила 50 военных, Латвия — 17, Франция — 15, США — 14, Нидерланды — одного, следует из утекших в интернет секретных документов разведки США. Об этом пишут Би-би-си и The Guardian, изучившие материалы.

Речь идет о ежедневных отчетах. Один из документов датирован февралем, другой — 23 марта, оба под грифом «совершенно секретно». В них не сказано, где конкретно находятся военнослужащие, какие задачи выполняют, а также сколько их на Украине до сих пор. Сведения о численности военных из западных стран содержатся в разделе «ССО США/НАТО на Украине».

The Guardian отмечает, что информация может говорить о координации действий спецназа командованием сил спецопераций НАТО, но точные параметры организации их участия не уточняются.

В британский спецназ входят особая воздушная служба (Special Air Service, SAS), специальная лодочная служба, специальный разведывательный полк, а также несколько иных секретных воинских частей. Спецназ в отличие от спецслужб не подлежит внешнему парламентскому контролю.

Информацию уже опровергли в Минобороны Франции. «Никаких французских сил, участвующих в операциях на Украине, нет», — сказал министр Себастьян Лекорню. Он подчеркнул, что источник документов не известен. Власти Великобритании пока не комментировали сведений о спецназе, но вечером 11 апреля Минобороны королевства в Twitter сообщило о «серьезном уровне неточности» в утекших материалах разведки и посоветовало аудитории с осторожностью доверять данным, «которые потенциально могут привести к распространению дезинформации». «Похоже, некоторые слайды были подделаны», — заявил на брифинге 10 апреля помощник министра обороны США Крис Мигер.

Российская сторона не раз обвиняла страны Запада в вовлеченности в конфликт. «У нас нет ни малейших сомнений в прямом или косвенном участии Соединенных Штатов и НАТО в конфликте между Россией и Украиной», — говорил представитель президента Дмитрий Песков.