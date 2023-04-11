AP узнало, что секретные документы США попали в Сеть через мессенджер

В начале апреля стало известно о массовой утечке секретных документов в США. В Сеть попали данные разведки по Украине, Южной Корее и др. AP пишет, что к инциденту мог быть причастен ребенок, «сливший» документы в Discord

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Многие из опубликованных в Сети в начале апреля секретных документов американской разведки и Пентагона изначально были размещены на малоизвестной чат-группе в Discord (мессенджер с возможностью голосового общения), созданной подростками для обсуждения конфликта на Украине, сообщает Assosoated Press (AP).

18-летний участник чата под ником Thug Shaker Central рассказал AP, что в рамках дебатов об Украине один из собеседников, под ником Лукка (Lucca), начал делиться якобы засекреченными документами. Сначала он перепечатывал тексты по памяти, однако несколько месяцев назад начал размещать изображения.

По словам собеседника АР, Лукка — «просто ребенок» (в оригинале — just, а kid, где последнее слово можно перевести как «ребенок, детвора или молодой парень». — РБК), который публиковал документы, чтобы «включиться в спор». При этом личность Лукки собеседник агентства раскрывать отказался, отметив, что тот не руководствовался идеологией и не стремился раскрывать государственные секреты, «а скорее хотел произвести впечатление на людей в группе».

О массовой утечке секретных документов в США стало известно в начале апреля, первой на это обратила внимание The New York Times. По данным газеты, к тому моменту в Сети оказалось свыше 100 секретных документов американской разведки и Пентагона. Минюст США уже начал расследование инцидента, однако официально подлинность документов не подтверждал.

Среди попавших в Сеть документов — разведывательные материалы по России, Украине, Китаю, Ирану, Египту, ОАЭ, Южной Корее и Израилю, а также карты, слайды для брифингов и другие cекретные материалы, относящиеся к периоду с середины февраля по начало марта. The Guardian отмечала, что нынешняя утечка уже стала «самым серьезным нарушением национальной безопасности Вашингтона за многие годы», однако это может быть лишь «верхушкой айсберга».

Как писал Reuters, американские следователи рассматривают четыре основные теории произошедшего — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США. Два источника агентства также не исключили, что некоторые выложенные документы могли быть подделаны, «чтобы ввести следователей в заблуждение относительно их происхождения».