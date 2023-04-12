Fox News: утечка документов в США могла произойти не из Пентагона

Fox News узнал, что утечка документов могла произойти не из Пентагона

Среди утекших в Сеть документов были строго засекреченные разведданные, полученные, скорее всего, ЦРУ и АНБ и к которым непросто получить доступ тем, кто работает в Пентагоне, отмечает телеканал

Утечка секретных документов в США, некоторые из которых американское Минобороны называло «чувствительными и строго засекреченными материалами», могла произойти за пределами министерства. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники из министерства обороны и разведки США.

По состоянию на 11 апреля, в Сети было размещено 53 документа, многие из которых датированы 23 февраля и 1 марта.

Среди них, по данным телеканала, были строго засекреченные разведданные, которые не были включены ни в один из брифингов Пентагона. Они, вероятнее всего, были получены Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) и Агентством национальной безопасности (АНБ).

К этим разведданным нелегко получить доступ тем, кто работает в Пентагоне, поэтому утечка могла произойти за пределами министерства, отмечает Fox News.

Представитель американского министерства обороны сказал телеканалу, что у каждого ведомства будет свой ответственный за расследование утечки, но пока нет ни одного человека, возглавляющего всю межведомственную работу.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что к утечке секретных документов Пентагона относятся очень серьезно. «Мы будем продолжать тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами, и ничто никогда не помешает нам обеспечить безопасность Америки», — подчеркнул он (цитата по CNN).

По его словам, Пентагон «перевернет все вверх дном, пока не найдет источник» утечки разведывательных документов.

О массовой утечке секретных документов в США стало известно в начале апреля. По данным The New York Times, к тому моменту в Сети оказались свыше 100 секретных документов американской разведки и Пентагона, при этом сама утечка, вероятно, произошла в начале марта.

Среди попавших в Сеть документов — разведывательные материалы по России, Украине, Китаю, Ирану, Египту, ОАЭ, Южной Корее и Израилю, а также карты, слайды для брифингов и другие «слитые» материалы. Власти США завели уголовное дело.