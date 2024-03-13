«Бал вампиров» и красные линии: главное из интервью Путина Киселеву

Владимир Путин дал интервью Дмитрию Киселеву, где ответил на вопросы о санкциях, нехватке кадров и атаках на приграничные регионы. Главное из ответов президента — в материале РБК

Владимир Путин и Дмитрий Киселёв (Фото: kremlin.ru)

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Об атаках беспилотников на регионы

Украина пытается атаковать российские регионы, чтобы помешать проведению президентских выборов, заявил Путин в интервью. По мнению президента, главная цель Киева — «если не сорвать президентские выборы, то как минимум помешать нормальному процессу волеизъявления граждан».

Голосование на выборах президента России в 2024 году продлится три дня — с 15 по 17 марта.

Атаки на российские регионы происходят на фоне неудач ВСУ на линии соприкосновения, считает президент. По словам Путина, еще одна цель атак — информационная: «на фоне тех неудач им нужно хоть что-то показать». «Третье — если хоть что-то получится, получить какой-то шанс, какой-то аргумент, какой-то козырь в возможном будущем переговорном процессе: ну мы вам вернем это, а вы нам верните это», — заключил президент.

Интервенты и «красные линии»

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам и Вашингтон это понимает, заявил Владимир Путин. «Вот в США объявили о том, что они не собираются вводить войска. Мы знаем, что такое американские войска на российской территории, это интервенты. Мы так к этому и относиться будем, даже если они появятся на территории Украины. Они это понимают», — сказал Путин.

Число военных из западных стран на Украине кратно увеличилось, добавил президент. «Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери», пояснил он. Вместе с тем Путин отметил, что присутствие иностранных войск на Украине и поставки вооружений не изменят ситуацию на поле боя.

«Что касается тех государств, которые говорят о том, что у них в отношении России нет никаких красных линий, тогда они должны понять, что и в России в отношении этих государств тоже не будет никаких красных линий», — заявил Путин.

Тезис об отмене красных линий прозвучал на фоне обсуждения инициативы отправки западных вооруженных сил на Украину. «Начав говорить [об отправке войск], мы упраздняем красные линии, которые наложили на себя», — сказал в середине марта глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Ситуацию, при которой Запад введет на Украину войска, в конце февраля не исключил французский президент Эмманюэль Макрон. США, страны Западной Европы и руководство НАТО заверили, что не будут посылать военнослужащих.

О технической готовности к ядерной войне

«С военно-технической точки зрения мы, конечно, готовы. Они [ядерные ракеты] у нас постоянно находятся в состоянии боевой готовности». По словам президента, российская ядерная триада является более современной, чем любая другая.

Говоря о тактическом ядерном оружии, Путин подчеркнул, что необходимости применять его в ходе спецоперации на Украине никогда не было. На вопрос о том, значит ли это, что эта мысль не приходила ему в голову, президент ответил: «Нет, а зачем?».

Переход к прогрессивному налогообложению

Путин заявил, что считает необходимым проработать вопрос о введении прогрессивного налогообложения в России. Он назвал «более справедливой» систему, при которой корпорации и физлица с высоким доходом отдают «в общую казну» больше. «Да, по сути прогрессивный налог. Сейчас в детали не хотел бы вдаваться, над этим нужно поработать», — заявил президент.

Путин также отметил, что планируется снизить бремя «снизить налоговое бремя» для многодетных семей и некоторых других категорий. По мнению президента, общество «совершенно нормально» воспримет переход к прогрессивному налогообложению, с этим согласны «даже ярые сторонники плоской шкалы».

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%. Затем была введена плоская шкала по НДФЛ с общей ставкой 13%, она действовала 20 лет. В 2021 году по предложению Путина в НДФЛ появился элемент прогрессии. Так, для россиян с доходами менее 5 млн руб. в год ставка осталась на прежнем уровне — 13%, а доходы сверх этой суммы облагаются по ставке 15%.

Дефицит рабочей силы и мигранты

«Наши предприниматели должны понимать, что ситуация для них с точки зрения наличия рабочих рук не изменится к лучшему в ближайшие годы. Они столкнутся с дефицитом рабочей силы», — сказал Путин. По словам президента, бизнесменам нужно повышать производительность труда работников и снижать их число там, где можно добиться лучшего результата с помощью современной техники.

Президент добавил, что нужно подумать о подготовке трудовых мигрантов перед приездом в Россию: они должны изучить русский язык, традиции, культуру. «Нужно так, чтобы и о них здесь заботились, по-человечески к ним относились. Так, чтобы они интегрировались в наше общество естественным образом. Все это вместе и должно дать соответствующий, надеюсь, позитивный эффект», — заключил Путин.

Санкции и гонка вооружений

«Мы живем в таком мире, который есть, мы к нему приспособились, мы понимаем, с кем мы имеем дело, и до сих пор, это видно по результатам нашей работы, действуем достаточно эффективно», — заявил президент, отвечая на вопрос о санкциях. Он добавил, что при их введении страны «многое делается» по соображениям «недобросовестной конкуренции, прикрываясь какими-то политическими или соображениями военного характера».

В прошлом году оборонные расходы России составляли 4%, а в этом году — 6,8%. «В принципе это заметный рост, но абсолютно не критический», — добавил президент, оценив расходы СССР в 13% ВВП. Он подчеркнул, что оборонные расходы «разгоняют экономику», делают ее «более энергичной», однако в этом вопросе есть свои ограничители.

«Этот извечный вопрос — что выгоднее, пушки или масло — мы имеем это в виду, хотя, повторяю, современная даже оборонная отрасль у нас хороша тем, что она не просто опосредованно влияет на гражданские отрасли и производство, но и сама <...> использует эти инновации для производства гражданской продукции», отметил президент.

О расширении НАТО

Путин назвал вступление Финляндии в блок абсолютно бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов. У России с этой страной раньше были «просто идеальные» отношения, у них не было друг к другу претензий, в том числе территориальных, добавил он.

Россия разместит свои войска и системы поражения у границ Финляндии после ее решения стать членом альянса — «У нас там не было войск, теперь будут. Не было там систем поражения, теперь появятся», сказал Путин. Вступление Финляндии в НАТО не улучшило ситуацию для страны с точки зрения безопасности «и в двусторонних отношениях, да и в Европе в целом», добавил он.

«Бал вампиров» и «набивание брюха»

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Западные элиты «привыкли столетиями набивать брюхо человеческой плотью, а карманы деньгами», но должны понять, что «бал вампиров» заканчивается, сказал Владимир Путин. В интервью президент отметил, что «так называемый золотой миллиард» на протяжении веков практически «паразитировал на других народах»: эксплуатировал страны и народы в Африке, Азии и Латинской Америке. Во многом из-за этого «многие люди в мире как бы смотрят на нас, на то, что происходит в нашей стране и в нашей борьбе за свои интересы», добавил Путин.

О разговоре немецких офицеров про удар по Крымскому мосту

Рассуждения немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту призваны напугать Россию, но являются не более чем фантазией, заявил президент Владимир Путин. Попадание ракет Taurus в часть Крымского моста, которая является российской территорией, — это нарушение Конституции ФРГ, добавил президент.

1 марта главред RT Маргарита Симоньян обнародовала беседу высокопоставленных офицеров бундесвера, в том числе командующего немецкими ВВС Инго Герхарца. Они обсуждали возможность передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, несмотря на отказ канцлера Олафа Шольца. Участники беседы анализировали возможность удара этими ракетами по Крымскому мосту.

О разговоре с Ельциным и сравнении с янками при дворе короля Артура

Путин заявил, что первоначально в разговоре с Борисом Ельциным отказался от идеи баллотироваться на свой первый срок — он сказал, что не готов стать президентом. «Это как янки при дворе короля Артура или еще что-нибудь в этом роде», — оценил президент.

По его словам, отказывался он не потому, что «чего-то испугался, а потому что масштаб задач — он был просто огромный, и количество проблем нарастало с каждым днем как снежный ком». Ельцин сделал предложение в определенном «контексте историческом и экономическом», добавил Путин.

Трамп или Байден

«Я многократно говорил, будем работать с любым лидером, которому окажет доверие американский народ, американский избиратель», — заявил Путин, подчеркнув, что Россия не вмешивается «никак в никакие выборы».