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Путин ответил критикам Ельцина словами «задним числом все умны»

Глава государства приехал в понедельник на Новодевичье кладбище, чтобы возложить цветы к могиле первого президента России. Он сказал, что люди должны помнить о всей ответственности, которую взял на себя Ельцин в 90-е годы
Владимир Путин во время возложения цветов к могиле Бориса Ельцина
Владимир Путин во время возложения цветов к могиле Бориса Ельцина (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прибыл на Новодевичье кладбище в Москве и возложил цветы на могилу бывшего главы государства Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 90 лет, передает телеканал «Россия 24».

Путин напомнил, что Ельцин возглавил Россию в один из наиболее сложных моментов ее истории. «Отличало его то, что он никогда не боялся брать на себя ответственность за то, что делал сам и за судьбу страны», — сказал президент.

По словам главы государства, люди могут критиковать Ельцина за какие-то решения и шаги или же их отсутствие. «Задним числом мы всегда все, как говорится, умны, а вот когда события накатываются как снежный ком, это совсем другая ситуация <...>. Конечно, страна должна помнить о таких людях. И я, разумеется, помню об этом и никогда не забуду», — сказал он.

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При посещении Новодевичьего кладбища Путин также возложил цветы к могиле умершего в 2015 году бывшего премьер-министра России Евгения Примакова и похороненного ранее 1 февраля артиста Василия Ланового.

Борис Ельцин стал первым президентом Российской Федерации в июне 1991 года, летом 1996-го был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года он досрочно сложил с себя полномочия, назначив исполняющим обязанности президента Путина, занимавшего до этого должности директора ФСБ и председателя правительства. 26 марта 2000 года тот был избран главой государства.

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В 2018 году Путин рассказывал, что изначально ответил отказом на предложение Ельцина стать президентом в 1999 году. «Он очень удивился. Он был человек своеобразный и спросил: «Почему это?» А я ему говорю: «Борис Николаевич, я не готов». А я уже был большой мальчик», — сказал президент.

По словам экс-президента РЖД Владимира Якунина, причинами, побудившими Ельцина избрать Путина своим преемником, стала не его служба в органах госбезопасности, а либеральные взгляды и способность принять новую идеологию России.

В 2017 году Путин вручил вдове первого президента Наине Ельциной на ее 85-летие орден Святой великомученицы Екатерины. В январе 2020-го глава государства поздравил с днем рождения дочь Ельцина Татьяну Юмашеву и подарил ей фарфоровый сервиз.

Автор
Михаил Котляр
Владимир Путин Борис Ельцин Москва Новодевичье кладбище
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