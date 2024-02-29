Путин заявил о стремлении Запада втянуть Россию в гонку вооружений

Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Западные страны стремятся втянуть Россию в гонку вооружений по примеру того, как это было сделано во времена СССР, заявил президент России Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному собранию.

По его словам, государства Запада пытаются «повторить трюк, который им удался в 80-е годы с Советским Союзом». «Я напомню, в 1981, 1988 годах военные расходы СССР составляли 13% валового национального продукта», — сказал Путин.

Он назвал задачей российских властей развитие научного, технологического и индустриального потенциала страны. Президент призвал максимально рационально распределять ресурсы, чтобы выстроить эффективную экономику вооруженных сил.

Путин добавил, что «все чаще звучат обвинения, что мы собираемся разместить ядерные силы в космосе». Он назвал такие заявления вбросами.

Сообщения о том, что Россия намеревается разместить в космосе ядерное оружие, начали появляться в СМИ в середине февраля со ссылкой на разведку США. В Кремле посчитали, что они являются уловкой и призваны убедить конгресс проголосовать за проект о выделении помощи Украине.

Путин заявил, что Москва категорически против размещения ядерного оружия в космосе, и призвал другие страны к соблюдению имеющихся договоренностей. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что Россия не размещала и не планирует размещать ядерное оружие в космосе, таких проектов нет.