Девять регионов показали рост налога с зарплат более чем на 20%

Лидерами по росту поступлений НДФЛ в региональные бюджеты за десять месяцев 2023 года стали Курганская и Смоленская области, Чувашия, Татарстан и Краснодарский край. Эксперты связали это в том числе с бурным ростом ОПК

Фото: Вадим Савицкий / ТАСС

Российские регионы за десять месяцев 2023 года собрали налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме более 4,9 трлн руб., что на 13% больше, чем за тот же период 2022 года. Из них чуть более 4,8 трлн руб. осталось в бюджетах регионов (малую часть забирает федеральный центр от 15-процентного НДФЛ с высоких доходов для направления средств на лечение тяжелых заболеваний у детей).

Общий прирост сборов НДФЛ в целом совпадает с ростом средней номинальной зарплаты на предприятиях страны, который, по данным Росстата, составил 13,2% за январь—сентябрь 2023 года к тому же периоду годом ранее.

Одна из ключевых проблем для производителей в 2023 году — дефицит персонала, в связи с чем предприятия были вынуждены повышать заработную плату, указывает ЦБ в декабрьском докладе.

Лидеры по росту НДФЛ

Лидерами по росту поступлений НДФЛ в региональные бюджеты стали Курганская область (плюс 23,8% к январю—октябрю прошлого года), Смоленская область (23,2%), Чувашия (23,1%), Татарстан (22,4%), Краснодарский край (22,3%), следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС), проанализированных РБК. Еще в четырех регионах прирост подоходного налога составил более 20% в годовом выражении (Калмыкия, Брянская область, Забайкальский край, Приморский край), и чуть менее 20% был прирост у Тульской области.

Среди этих регионов действительно крупными собирателями НДФЛ в абсолютном выражении являются Краснодарский край — прирост НДФЛ в его бюджет за год (по данным за десять месяцев) достиг 23,1 млрд руб., Татарстан (19,5 млрд) и Приморский край (10,7 млрд). Курганская область в абсолютном выражении собрала лишь на 2,5 млрд руб. больше, чем в январе—октябре 2022-го.

Согласно оперативным данным с госпортала «Электронный бюджет» (Минфин/Казначейство), по состоянию на 8 декабря список лидирующих по относительному приросту НДФЛ регионов выглядит следующим образом: Чувашия (плюс 22,1% к прошлому году), Смоленская область (21%), Курганская область (20,6%), Татарстан (20%), Брянская область (19,3%). Четыре новых региона в совокупности собрали в текущем году 50,6 млрд руб. подоходного налога, следует из этих данных.

В правительстве Курганской области РБК сообщили, что рост поступлений НДФЛ связан с ростом экономики региона, включая рост промышленности и АПК. «В первую очередь это достигается вводом новых производств, в том числе с учетом создания индустриальных парков, развитием предприятий, созданием значительного количества новых рабочих мест», — указали там, добавив, что обрабатывающие производства в регионе выросли на 20,9% по итогам десяти месяцев 2023 года, в том числе производство готовых металлических изделий — на 44,2%, а прочих транспортных средств и оборудования — на 41,2%.

Исключения из правила

«Мы видим довольно устойчивый рост поступлений от НДФЛ по всей стране», — говорил помощник президента Максим Орешкин в ноябрьском интервью, отвечая на вопрос о концентрации роста зарплат в секторах и регионах, так или иначе связанных со специальной военной операцией. «Если бы он был сосредоточен только в этих отраслях, то тогда поступления в бюджет от налога на доходы физических лиц, которые напрямую увязаны с уровнем заработных плат, показывали бы огромный рост в одних регионах и падение в других. Но такого нет», — заявил Орешкин.

По данным ФНС, только у двух регионов — Бурятии и Ингушетии — по итогам января—октября зафиксировано снижение поступлений НДФЛ в их бюджеты. В обоих случаях причиной могут быть крупные разовые поступления 2022 года. Снижение у Бурятии связано с «поступлением в соответствующем периоде 2022 года значительных сумм налога разового характера», отмечала Счетная палата в докладе об исполнении региональных бюджетов за девять месяцев 2023 года. Ингушетия была лидером по процентному росту поступлений НДФЛ в 2022 году (плюс 80%), что Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в публикации от мая 2023 года связывал с «разовой выплатой от ООО «Группа Акрополь». Эта компания, принадлежащая ингушскому предпринимателю Ахмету Паланкоеву, в 2022 году сменила место нахождения и теперь зарегистрирована на острове Русский в Приморском крае, следует из ЕГРЮЛ. Бурятия, в свою очередь, занимала второе место в прошлом году по относительному приросту НДФЛ.

В целом ЦМАКП объяснял динамику НДФЛ в 2022 году «высокими темпами роста номинальных зарплат, поступлением налога, удержанного с выплаченных дивидендов по итогам 2021 года, увеличением МРОТ, повышением денежного довольствия военнослужащих, а также выплатами компенсаций ушедшими с отечественного рынка компаниями бывшим сотрудникам». В начале 2023 года регионы испытывали сложности с поступлением НДФЛ после перехода на Единый налоговый счет и Единый налоговый платеж, но проблема решилась с принятием поправок, устанавливающих приоритет зачисления НДФЛ в бюджеты перед другими налогами.

Регионы с высокой долей ОПК

В том же докладе Счетная палата относила к регионам со специализацией на оборонно-промышленном комплексе (ОПК) Чувашию, Курганскую, Владимирскую, Брянскую, Московскую, Нижегородскую, Свердловскую и Тульскую области, в частности, отмечая «существенный рост налога на прибыль организаций» в ряде из этих регионов. По данным ФНС, поступление налога на прибыль в бюджет Курганской области увеличилось на 59% (десять месяцев в годовом выражении), в бюджет Чувашии — чуть менее чем на 59%, Краснодарского края — на 58%, Брянской области — на 48%, Приморского края — на 44%. В Забайкалье поступление налога на прибыль выросло почти в 2,7 раза. Общий прирост по всем регионам — 21,6%.

«Развитие оборонно-промышленного комплекса — это в настоящее время приоритет государственной политики, поэтому регионы с его сосредоточением, скорее всего, и получили такой дополнительный бюджетный импульс», — говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Другой вопрос, что в абсолютных числах лидерами по приросту поступлений НДФЛ, скорее всего, остались наиболее богатые регионы, предположил он. По абсолютному приросту НДФЛ по итогам десяти месяцев лидеры — Москва (83 млрд руб.), Московская область (37,8 млрд) и Санкт-Петербург (28,1 млрд).

Список регионов — лидеров по динамике поступлений ключевых налогов (НДФЛ и налога на прибыль), конечно же, включает регионы с концентрацией ОПК, соглашается младший директор по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский. Это Чувашия, Курганская, Брянская, Тверская, Нижегородская области и некоторые другие регионы, перечисляет он. «Однако группа лидеров не ограничена подобными регионами, сюда также входят регионы с металлургической специализацией (например, Липецкая и Мурманская области, где рост налога на прибыль превысил 1,4 раза), нефтегазовой специализацией (ХМАО — рост почти в два раза), наличием транспортно-логистического комплекса (Забайкальский край и Бурятия)», — добавил Бухарский.

В отраслях, которые можно частично отнести к ОПК, поступления по НДФЛ растут не ниже, чем в среднем, а именно в производстве прочей неметаллической минеральной продукции, а также в производстве прочих транспортных средств рост по 23%, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий — почти 40%, электрического оборудования — почти 35%, указывает старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. «В ряде регионов действительно заметно, что та или иная из перечисленных отраслей значительно выбивается в динамике. В части производства готовых металлических изделий очень сильный рост в Кировской области (155%), Смоленской области (206%), Ставропольском крае (77%), Брянской области (56%) и ряде других», — отмечает она.

Впрочем, для большинства регионов это небольшая доля совокупных поступлений по НДФЛ: по словам Анисимовой, в целом по России вся обрабатывающая промышленность в структуре НДФЛ обеспечила 14% за десять месяцев, а производство готовых металлических изделий — лишь 3%.

Влияние на межрегиональное неравенство

Ранее главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что особенностью ситуации с неравенством в России является высокая межрегиональная дифференциация. Но в результате развития ОПК межрегиональное неравенство скорее сглаживается, считает Климанов, за счет того, что регионы-«середнячки», которые специализируются на обрабатывающих производствах, «подтягиваются» до лидеров. «Становится больше субъектов с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего», — говорит Климанов.

Бухарский согласен, что влияние ОПК скорее будет способствовать ослаблению межрегионального неравенства по доходам. «В целом если рассматривать текущую динамику доходов, то достаточно позитивные темпы наблюдаются на территориях с невысоким уровнем доходов», — отмечает он.

В дальнейшем, когда потребность в продукции ОПК может снизиться, занятость в этом секторе, скорее всего, будет сохраняться на определенных достигнутых уровнях и в случае необходимости может быть рассмотрено перепрофилирование на гражданскую продукцию, считает эксперт.

РБК направил запросы в Минфин России, а также в администрации Смоленской области, Чувашии, Татарстана, Краснодарского края и Ингушетии.