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Военная операция на Украине ,  
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В МИД Литвы заявили об отмене красных линий по отправке войск на Украину

МИД Литвы — об отправке войск на Украину: мы должны упразднить красные линии
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис счел, что сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину и «упразднения красных линий». Кремль предупреждал, что такой шаг приведет к конфликту с НАТО

Сейчас подходящее время для обсуждения отправки западных войск на Украину, сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис в интервью Ouest France в ответ на вопрос о соответствующем заявлении президента Франции Эммануэля Макрона.

«Начав говорить [об отправке войск], мы упраздняем красные линии, которые мы наложили на себя», — заявил Ландсбергис.

В конце февраля Макрон не исключил отправку войск на Украину. «Сегодня нет консенсуса относительно отправки наземных войск официальным, предполагаемым и одобренным образом. Но в будущем ничего исключать нельзя», — заявил президент Франции. По его словам, эта возможность «упоминалась среди вариантов».

Лидеры других западных государств после заявления Макрона заверили, что не планируют отправлять на Украину войска. Об этом заявили представители США, Германии, Великобритании, Нидерландов, Польши, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Глава МИД Литвы сказал, что «бесконечные дебаты без принятия решения ослабляют Европу». Он напомнил, что западные страны потратили до 9 месяцев на обсуждение необходимости решения вопроса о поставках боеприпасов на Украину.

Ландсбергис поддержал заявление Макрона, который призвал Запад «насторожиться» на фоне конфликта на Украине, и одобрил инициативу Чехии закупить в третьих странах и передать 800 тыс. снарядов Киеву. Чешский премьер-министр Петр Фиала ранее сообщил, что страна собрала достаточно средств на первую партию в 300 тыс. снарядов для Украины.

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Политика
Фото:Paulius Peleckis / Getty Images

Ландсбергис в интервью также сообщил Ouest France, что Литва заключила соглашение с Германией о размещении немецкой бригады на своей территории. По его словам, также встрану начнут прибывать и французские войска, а французские самолеты уже сейчас патрулируют небо над Балтийским морем и странами Прибалтики.

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«Мы должны сделать все возможное, чтобы быть в максимальной безопасности. Таким образом, речь идет о создании первой балтийской дивизии в Литве, о полной воинской повинности», — заявил Ландсбергис.

Литва в 2015 году восстановила отмененную в 2008 году обязательную срочную службу для мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Президент страны Гитанас Науседа говорил в марте 2022 года, что разделяет намерение военных и политиков страны перейти ко всеобщему призыву (то есть также призывать и женщин) на срочную службу в 2025 году.

Россия осуждает западную поддержку Украины, и считает, что это только затягивает конфликт, но не может решить его исхода. В Кремле предупреждали о неизбежности конфликта России и НАТО в случае появления контингента альянса на Украине. 

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Георгий Смирнов
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