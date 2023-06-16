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Путин заявил, что «неоколониальная система» прекратила существование

Путин: уродливая неоколониальная система прекратила существование
Россия кратно нарастила торговлю с не присоединившимися к санкциям странам, заявил президент России и назвал это признаком конца колониализма
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Артем Кореняко / РБК)

Объемы взаимной торговли России со странами, которые «не поддаются часто хамскому внешнему давлению», а руководствуются собственными национальными интересами, выросли в разы и продолжают расти дальше, заявил президент Владимир Путин на ПМЭФ.

«И это еще одно доказательство, что здравый смысл, энергия бизнеса, объективные рыночные законы работают сильнее, чем текущая политическая конъюнктура. Это говорит о том, что уродливая по своей сути неоколониальная международная система прекратила свое существование», — продолжил Путин.

Путин заявил, что «неоколониальная система» прекратила существование
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Президент отметил, что многополярный мировой порядок укрепляется, он счел этот процесс неизбежным. Товарный экспорт России по итогам 2022 года обновил десятилетний рекорд и достиг $592 млрд, почти треть этой суммы пришлась на несырьевой экспорт.

Путин и другие представители российской власти неоднократно обвиняли западные страны в неоколониализме. «Борьба с неоколониализмом во все времена объединяла наиболее прогрессивные силы стран и континентов. Сама колониальная система рухнула. Но ее наследие сохраняется. Изменились методы воздействия», — говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Опрошенные Би-би-си историки указали, что западные страны осваивали заморские территории, Россия занималась, в силу расположения, близлежащими регионами. «Все бывшие колониальные империи распались, и бывшие метрополии прорабатывают свое колониальное прошлое и извиняются за него», — пояснил историк Георгий Касьянов, руководитель Лаборатории исследований памяти в Университете Марии Кюри-Склодовской в Польше.

Руководство Евросоюза призывает к сотрудничеству со странами Глобального Юга, к которым традиционно причисляют государства с невысоким уровнем жизни. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Запад разочарован Россией и Китаем: «Эти страны взяли китайские кредиты и оказались в долговом кризисе. И все, что Россия может предложить им, — это оружие и наемников».

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