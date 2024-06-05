Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже во всех штатах и островных территориях. 5 марта состоялся «супервторник» — важнейший день голосования, когда праймериз и кокусы республиканцев прошли сразу в 15 штатах. В последующие три месяца прошли выборы в еще нескольких десятках территориальных субъектах, и 4 июня состоялись заключительные праймериз в Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико. В тот же день должно было пройти и голосование в Южной Дакоте, но из-за отсутствия других кандидатов победу присудили Дональду Трампу.

По итогам уверенно лидирует Дональд Трамп. Еще 12 марта экс-президент набрал «магическое число» — 1215 голосов делегатов, необходимых для формального выдвижения на пост президента. По состоянию на 5 июня (10:00 мск) политик заручился поддержкой уже 2260 делегатов на запланированном на июль партийном съезде. Таким образом, если 5 ноября не случится никаких форс-мажоров, то именно Трамп будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах.

Его основной соперник, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала голоса лишь 97 делегатов. Политику удалось одержать победу лишь в двух праймериз — в Вашингтоне (округ Колумбия) и Вермонте. 6 марта Никки Хейли объявила о своем решении сняться с президентской гонки — Дональд Трамп стал единственным претендентом от Республиканской партии.

Однако имя Хейли, как и других выбывших кандидатов, осталось в бюллетенях — многие штаты отпечатали их еще до заявления политика. Например, на праймериз в пяти штатах 19 марта против Дональда Трампа проголосовали около 20% сторонников Республиканской партии, причем большинство предпочли ему Хейли. Издание Axios называло такой результат тревожным сигналом для бывшего президента, ведь эти же избиратели могут не явиться на избирательные участки в день общенационального голосования.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс). Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года еще после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Между тем, над главным оппонентом действующего главы государства нависла угроза тюремного заключения: 30 марта коллегия присяжных Уголовного суда Манхэттена (Нью-Йорк) признала Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в подлоге финансовой документации с целью сокрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс. За каждый из них предусмотрено до 4 лет тюрьмы. Суд огласит меру наказания 11 июля. Однако даже потенциальное тюремное заключение не помешает политику продолжить участие в президентской гонке.

Демократы

Для демократов праймериз также прошли уже во всех штатах. Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — фаворит внутри Демократической партии. Во Флориде президентские праймериз решили отменить из-за отсутствия в бюллетенях имен других кандидатов, а все 224 голоса делегатов от этого штата отошли Байдену. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный кабинет и борется за переизбрание.



При этом в Американском Самоа — группе островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США, Байден потерпел поражение, уступив малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру. Кроме того, в ряде штатов президент США столкнулся с протестным голосованием, организованным противниками оказания военной помощи Израилю. Наибольшего успеха активисты достигли в Мичигане и Миннесоте, где проживает значительная мусульманская диаспора: в этих штатах графу «против всех» выбрали более 13 и 19%, соответственно. «Невидимому противнику» Байдена к настоящему моменту удалось заручиться голосами уже 35 партийных делегатов.

Впрочем, на шансы политика на повторное выдвижение на пост президента это никак не повлияет: еще 12 марта он заручился поддержкой 1968 делегатов, необходимой для формального выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии.

6 марта член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, ранее не набравший ни одного голоса делегатов, объявил о решении сняться с президентских выборов. Однако его имя осталось в уже отпечатанных бюллетенях, и после выбывания из гонки он получил 4 делегатов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, приостановила свою кампанию 7 февраля, но уже 28 февраля объявила о ее возобновлении. У нее также нет ни одного голоса делегата.

8 июня демократы проведут заключительные кокусы на двух островных территориях США — Гуаме и Виргинских островах. Национальная конвенция демократов состоится в августе.