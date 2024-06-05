 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Выборы президента США ,  
0 

Кто претендует на пост президента США. Инфографика

Сюжет
Выборы президента США
Как развивается борьба за выдвижение в кандидаты в президенты США — в инфографике РБК

Республиканцы

Предварительные выборы, в ходе которых должен быть определен кандидат в президенты США от Республиканской партии, прошли уже во всех штатах и островных территориях. 5 марта состоялся «супервторник» — важнейший день голосования, когда праймериз и кокусы республиканцев прошли сразу в 15 штатах. В последующие три месяца прошли выборы в еще нескольких десятках территориальных субъектах, и 4 июня состоялись заключительные праймериз в Монтане, Нью-Джерси, Нью-Мексико. В тот же день должно было пройти и голосование в Южной Дакоте, но из-за отсутствия других кандидатов победу присудили Дональду Трампу.

По итогам уверенно лидирует Дональд Трамп. Еще 12 марта экс-президент набрал «магическое число» — 1215 голосов делегатов, необходимых для формального выдвижения на пост президента. По состоянию на 5 июня (10:00 мск) политик заручился поддержкой уже 2260 делегатов на запланированном на июль партийном съезде. Таким образом, если 5 ноября не случится никаких форс-мажоров, то именно Трамп будет представлять Республиканскую партию на президентских выборах.

Трамп стал лидером на праймериз в 14 штатах в «супервторник»
Политика
Дональд Трамп

Его основной соперник, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, набрала голоса лишь 97 делегатов. Политику удалось одержать победу лишь в двух праймериз — в Вашингтоне (округ Колумбия) и Вермонте. 6 марта Никки Хейли объявила о своем решении сняться с президентской гонки — Дональд Трамп стал единственным претендентом от Республиканской партии.

Однако имя Хейли, как и других выбывших кандидатов, осталось в бюллетенях — многие штаты отпечатали их еще до заявления политика. Например, на праймериз в пяти штатах 19 марта против Дональда Трампа проголосовали около 20% сторонников Республиканской партии, причем большинство предпочли ему Хейли. Издание Axios называло такой результат тревожным сигналом для бывшего президента, ведь эти же избиратели могут не явиться на избирательные участки в день общенационального голосования.

Выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. Официально Республиканская партия объявит имя своего кандидата на пост президента США 15–18 июля на съезде в городе Милуоки (штат Висконсин), а Демократическая — 19–22 августа на съезде в Чикаго (штат Иллинойс).

Для того чтобы стать кандидатом от партии, необходимо заручиться поддержкой более половины партийных делегатов, которые будут выбирать кандидата на летнем съезде: для республиканцев это 1215 мандатов, для демократов — 1968.

Президент США Джо Байден заявил, что Дональд Трамп будет кандидатом от Республиканской партии на президентских выборах 2024 года еще после его победы на первых праймериз в штате Нью-Гэмпшир. Между тем, над главным оппонентом действующего главы государства нависла угроза тюремного заключения: 30 марта коллегия присяжных Уголовного суда Манхэттена (Нью-Йорк) признала Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в подлоге финансовой документации с целью сокрыть выплаты порноактрисе Сторми Дэниелс. За каждый из них предусмотрено до 4 лет тюрьмы. Суд огласит меру наказания 11 июля. Однако даже потенциальное тюремное заключение не помешает политику продолжить участие в президентской гонке.

Как устроены президентские выборы в США и что происходит в «супервторник»
Политика
Фото:Chip Somodevilla / Getty Images

Демократы

Для демократов праймериз также прошли уже во всех штатах. Победу везде одержал Джо Байден: действующий глава государства — фаворит внутри Демократической партии. Во Флориде президентские праймериз решили отменить из-за отсутствия в бюллетенях имен других кандидатов, а все 224 голоса делегатов от этого штата отошли Байдену. Низкий уровень конкуренции характерен для партии, чей политик занимает Овальный кабинет и борется за переизбрание.
 

При этом в Американском Самоа — группе островов в Полинезии, имеющих статус неинкорпорированной территории США, Байден потерпел поражение, уступив малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру. Кроме того, в ряде штатов президент США столкнулся с протестным голосованием, организованным противниками оказания военной помощи Израилю. Наибольшего успеха активисты достигли в Мичигане и Миннесоте, где проживает значительная мусульманская диаспора: в этих штатах графу «против всех» выбрали более 13 и 19%, соответственно. «Невидимому противнику» Байдена к настоящему моменту удалось заручиться голосами уже 35 партийных делегатов.

Впрочем, на шансы политика на повторное выдвижение на пост президента это никак не повлияет: еще 12 марта он заручился поддержкой 1968 делегатов, необходимой для формального выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии.

6 марта член палаты представителей от Миннесоты Дин Филлипс, ранее не набравший ни одного голоса делегатов, объявил о решении сняться с президентских выборов. Однако его имя осталось в уже отпечатанных бюллетенях, и после выбывания из гонки он получил 4 делегатов. Еще один претендент на пост президента США, писательница Марианна Уильямсон, приостановила свою кампанию 7 февраля, но уже 28 февраля объявила о ее возобновлении. У нее также нет ни одного голоса делегата.

8 июня демократы проведут заключительные кокусы на двух островных территориях США — Гуаме и Виргинских островах. Национальная конвенция демократов состоится в августе.

Что вы знаете о выборах президента США. Тест
Политика

Забастовка фермеров на тракторах в Брюсселе. Видео

Видеокадры из автобуса, который попал под обстрел в Москве

Шахта лифта обрушилась в здании в центре Москвы во время ремонта. Видео

В правительстве Италии фразой «наденьте каску и не злите» ответили Макрону

Стало известно, какие президенты выступят вместе с Путиным на ПМЭФ

НАТО разработало пять маршрутов отправки войск на случай войны с Россией

Лукашенко пострелял из лука в Монголии. Видео

Глава МИД Турции заявил о желании страны вступить в БРИКС вместо ЕС

Что пьёт Петербург во время ПМЭФ

Суперкомпьютер назвал главных фаворитов на Евро-2024. Таблица

Курс доллара в июне 2024-го: cможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94

Мердок запланировал производство вина «мирового класса» в поместье, где прошла его свадьба

Акции холдинга Уоррена Баффета рухнули почти на 100%. Что произошло?

Как выглядят две самые древние и далекие от Земли галактики

Что изменится в законах о недвижимости и ЖКХ в июне 2024 года
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Елизавета Ламова Елизавета Ламова, Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Светлана Прохорова
Республиканская партия Демократическая партия США выборы президента Дональд Трамп Джо Байден праймериз
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Дональд Трамп победил на первых президентских праймериз
Политика
Трамп заявил о гордости за свою победу на праймериз в Нью-Гэмпшире
Политика
Байден признал Трампа кандидатом в президенты и предупредил об угрозе США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 96,56 (-0,31) Инвестиции, 04 июн, 16:40 Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 88,76 (-0,62) Инвестиции, 04 июн, 16:40
Совфед одобрил продление выплат ₽450 тыс. на ипотеку многодетным Недвижимость, 13:44
Сержанта осудили на 23 года за подрыв сослуживцев гранатой Общество, 13:41
Cуд оштрафовал Илью Варламова за публикации без плашки иноагента Политика, 13:40
На Балтике начались крупнейшие учения НАТО Baltops 24 Политика, 13:31
Прокуратура проверит жалобы школьников из Видного на досмотр перед ЕГЭ Общество, 13:27
«Аэрофлот» открывает рейсы по маршруту Екатеринбург — Красноярск Пресс-релиз, 13:26
Как заговорить на английском после 40 лет: советы от языкового коуча Pro, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
На жену экс-главы филиала РАНХиГС в Петербурге напали с ножом Общество, 13:21
Бывшего спикера теробороны ВСУ Эштон-Чирилло объявили в розыск Политика, 13:20
АвтоВАЗ впервые показал свою главную новинку — малиновую Lada Iskra Общество, 13:19
FT узнала, что «Газпром» не восстановит экспорт газа в ближайшие 10 лет Бизнес, 13:18
Черчесов не будет руководить сборной Казахстана в ближайших матчах Спорт, 13:16
Участникам ПМЭФ-2024 показали бронеавтомобиль «Спартак». Видео Общество, 13:15
В России впервые вынесли приговор организаторам диверсий на путях Политика, 13:12