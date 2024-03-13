Евросоюз снял санкции с Аркадия Воложа

Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Евросоюз убрал из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Обновление опубликовано в Журнале Европейского совета.

Кроме него из-под санкций выведены, в частности:

Бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц;

Гражданин Словакии Йозеф Хамблек, который возглавляет европейское отделение мотоклуба «Ночные волки»;

Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023-го);

Депутат Госдумы Николай Борцов (умер в апреле 2023-го);

Депутат Госдумы Виктор Зубарев (умер в мае 2023-го);

Замминистра обороны Геннадий Жидко (умер в августе 2023-го);

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В декабре бизнесмен написал сотрудникам письмо, что покидает «Яндекс».

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