Война санкций ,
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Евросоюз снял санкции с Аркадия Воложа
ЕС снял санкции с Аркадия Воложа, Мндоянца и главы «Ночных волков»
Аркадий Волож
Евросоюз убрал из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Обновление опубликовано в Журнале Европейского совета.
Кроме него из-под санкций выведены, в частности:
- Бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц;
- Гражданин Словакии Йозеф Хамблек, который возглавляет европейское отделение мотоклуба «Ночные волки»;
- Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023-го);
- Депутат Госдумы Николай Борцов (умер в апреле 2023-го);
- Депутат Госдумы Виктор Зубарев (умер в мае 2023-го);
- Замминистра обороны Геннадий Жидко (умер в августе 2023-го);
Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В декабре бизнесмен написал сотрудникам письмо, что покидает «Яндекс».
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