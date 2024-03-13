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Война санкций ,  
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Евросоюз снял санкции с Аркадия Воложа

ЕС снял санкции с Аркадия Воложа, Мндоянца и главы «Ночных волков»
Сюжет
Война санкций
Аркадий Волож
Аркадий Волож (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

Евросоюз убрал из санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Обновление опубликовано в Журнале Европейского совета.

Кроме него из-под санкций выведены, в частности:

  • Бывший вице-президент АФК «Система» Сергей Мндоянц;
  • Гражданин Словакии Йозеф Хамблек, который возглавляет европейское отделение мотоклуба «Ночные волки»;
  • Командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин (погиб в августе 2023-го);
  • Депутат Госдумы Николай Борцов (умер в апреле 2023-го);
  • Депутат Госдумы Виктор Зубарев (умер в мае 2023-го);
  • Замминистра обороны Геннадий Жидко (умер в августе 2023-го);

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В декабре бизнесмен написал сотрудникам письмо, что покидает «Яндекс».

Материал дополняется.

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Аркадий Волож Яндекс Ночные волки АФК Система Евросоюз санкции ЕС Дмитрий Уткин
Аркадий Волож фото

Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»
11 февраля 1964 года
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