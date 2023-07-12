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Депутат подтвердил гибель генерала Цокова при ударе Storm Shadow

Депутат Гурулев: при ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow погиб генерал Олег Цоков
Жертвой украинского ракетного удара по Бердянску 11 июля стал генерал Олег Цоков, который в 2022 году получил тяжелое ранение. Минобороны об этом не сообщало
Олег Цоков
Олег Цоков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

При украинском ударе по Бердянску ракетами Storm Shadow 11 июля погиб генерал-лейтенант Олег Цоков. Эту информацию в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» подтвердил депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

Он заявил, что систему противовоздушной обороны необходимо «приспособить» к новым ракетам, поступившим на вооружение Украины, так, чтобы коэффициент сбитых повысился с 0,5 до 0,9. «И не будет ударов, который, к сожалению, был по Бердянску, и... есть то, что есть», — сказал он.

Ведущая Ольга Скабеева после окончания его речи вернулась к этому пункту и пояснила, что официальной информации от Минобороны о случившемся «пока нет». «Но в результате удара ракет Storm Shadow по городу Бердянск погиб замкомандующего Южным военным округом генерал Цоков», — сказала Скабеева.

«Олег Цоков, — уточнил Гурулев, — это человек, который был в таких передрягах, что мало кому снилось. Он в прошлом году был крайне тяжело ранен, его еле вытащили, и, по сути, по состоянию здоровья он мог на фронт не ехать».

«К сожалению, он геройски погиб. Этот человек заслуживает громадного уважения, имеет сумасшедший авторитет в Вооруженных силах, и это правда», — добавил депутат.

РБК направил запрос в Минобороны.

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Минобороны о гибели генерала не сообщало. В тот день министр обороны Сергей Шойгу сообщил о тяжелых потерях, которые понесла украинская армия с начала контрнаступления. По его словам, они составили 26 тыс. человек и тысячи единиц техники.

Об ударах по Бердянску 11 июля сообщал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Большая часть ракет сбита над морем в районе Бердянского торгового морского порта системой ПВО ВС РФ. Одно попадание зафиксировано на территории городского предприятия», — написал он тогда в своем телеграм-канале.

На сайте Следственного комитета 12 ноября 2010 года было опубликовано сообщение об уголовном деле против командира войсковой части полковника Олега Цокова. Его обвиняли в мошенничестве и превышении служебных полномочий. В СК сообщили, что в 2008 году Цоков предложил 11 своим подчиненным срочникам написать рапорт о заключении с ними контрактов с условием, что денежное довольствие они будут получать «в ограниченном количестве».

В декабре 2022 года Великобритания внесла в санкционные списки ряд российских высокопоставленных военных, в том числе и Олега Цокова. В них он значился как генерал-майор, командир 144-й мотострелковой дивизии. Он также внесен в санкционный список Евросоюза.

В июне 2021 года Цоков присутствовал на встрече выпускников военных вузов с президентом Владимиром Путиным. Цоков на ней произнес ответную речь сразу же после выступления президента. Отчет о встрече опубликован на сайте Кремля.

В первой половине 2022 года власти российских регионов сообщали о гибели на Украине трех генералов: замкомандующего 41-й общевойсковой армией Сухопутных войск генерал-майора Андрея Суховецкого, замкомандующего 8-й армией генерал-майора Владимира Фролова и генерал-майора ВВС в отставке Канамата Боташева. О гибели 5 июня 2022 года еще одного генерала — Романа Кутузова — сообщило в некрологе Минобороны.

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Теги
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