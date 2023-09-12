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Владимир Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа

Владимир Путин ответил на антивоенное заявление Аркадия Воложа
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Военная операция на Украине
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ВЭФ
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Президент России Владимир Путин во время ответа на вопросы на пленарной сессии ВЭФ пожелал сооснователю «Яндекса» Аркадию Воложу здоровья и хорошей жизни в Израиле, трансляцию пленарной сессии ведет РБК.

«Он талантливый человек, но люди в целом должны быть благодарны стране», — добавил глава государства.

Ранее сооснователь «Яндекса» осудил спецоперацию на Украине. Он рассказал, что на Украине у него живут друзья и родственники и что он «в ужасе» от начала военных действий. Волож заявил, что в 2014 году он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса». «В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена», — добавил он.

Путин связал заявление Воложа с желанием «сохранить деньги и связать свою жизнь с другой страной».

Бизнесмен попал под санкции ЕС в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал соответствующее письмо сотрудникам.

В августе этого года FT узнала, что Волож попросил ЕС снять с него санкции. По оценке Forbes, его состояние оценивается в $ 1,1 млрд.

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Аркадий Волож

Бизнесмен, сооснователь «Яндекса»

11 февраля 1964 года
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