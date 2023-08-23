branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 102,25 (-0,33) Инвестиции, 23 авг, 17:08 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 94,44 (+0,3) Инвестиции, 23 авг, 17:08
Япония сообщила о пуске ракеты Северной Кореи Политика, 00:34
«Страна.ua» сообщила о взрыве в Киеве Политика, 00:23
Оставить в «сохраненных»: десять мест для красивого отдыха в России РБК Стиль и МТС Travel, 00:10
США обвинили россиянина в отмывании $1 млрд, в том числе для хакеров КНДР Политика, 00:06
В Ставропольском крае «Газель» насмерть сбила детей-велосипедистов Общество, 23 авг, 23:57
Разбился самолет с Евгением Пригожиным на борту. Главное Общество, 23 авг, 23:45
Минус 65: как строят железную дорогу в экстремальном климате РБК и ЭЛСИ, 23 авг, 23:40
Учитесь новому с РБК Pro
До -75% на образовательные опции, подписку и интенсивы
Купить со скидкой
Росавиация назвала летевших с Пригожиным пассажиров Политика, 23 авг, 23:03
Минобороны сообщило об ударах по «Джебхат ан-Нусре» в Сирии Политика, 23 авг, 22:59
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 23 авг, 22:59
Минобороны сообщило об уничтожении двух дронов над Брянской областью Политика, 23 авг, 22:57
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 23 авг, 22:47
Суд арестовал фигуранта дела о гибели диггеров в коллекторе Неглинки Общество, 23 авг, 22:35
«Фонтанка» назвала состав пассажиров упавшего в Тверской области самолета Политика, 23 авг, 22:14
Катастрофа самолета Пригожина ,  
0 

Росавиация назвала летевших с Пригожиным пассажиров

Росавиация: в разбившемся в Тверской области джете летели Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин
Сюжет
Катастрофа самолета Пригожина
По данным авиакомпании, на борту джета были командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Евгения Пригожина
Обломки на месте крушения самолета
Обломки на месте крушения самолета (Фото: orchestra_w / Telegram)

Росавиация опубликовала список пассажиров, которые, по данным авиакомпании, были на борту самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ), разбившегося в Тверской области.

Среди них были основатели ЧВК «Вагнер Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. Также в списке значатся пассажиры:

  • Сергей Пропустин — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, воевавший в составе ЧВК;
  • Евгений Макарян — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как боец ЧВК;
  • Александр Тотмин — по данным «Миротворца», участвовал в военных действиях в Судане;
  • Валерий Чекалов — по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО «Нева»; «Фонтанка» писала, что «Нева» стала собственником фирмы «Евро полис», связанной с Пригожиным; по данным издания, последняя в 2016 году договорилась с правительством Сирии об освобождении от боевиков и охране нефтегазовых месторождений страны, а взамен получила контракты на добычу четверти полученных из них углеводородов. «Евро полис» находится под санкциями ЕС, в обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК «Вагнер». Сам Чекалов в июле попал под санкции США за связи с Пригожиным, сообщал американский Минюст.
  • Николай Матусеев.

На борту также были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

Росавиация назвала летевших с Пригожиным пассажиров
Video

«Фонтанка» писала, что вместе с Пригожиным и Уткиным на самолете должны были лететь логист ЧВК «Вагнер», оператор Пригожина, а также личная охрана.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что останки всех десяти человек, находившихся на борту, найдены, поисковая операция завершена.

Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании «МНТ-Аэро», чей основной вид деятельности — аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования. Журналистка Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Baza писала, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795.

Фото:Яндекс.Карты Фото:flightradar24.com Место крушения самолета Столб дыма над местом крушения самолета Обломки рухнувшего самолета Полицейские и автомобиль скорой помощи на месте крушения самолета

Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа. Самолет вылетел из Москвы и направился в Санкт-Петербург, но рухнул на северо-западе Тверской области возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. СК завел уголовное дело заведено по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В числе причин крушения, по данным источника РБК, следователи рассматривают ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Росавиация Евгений Пригожин Дмитрий Уткин ЧВК Вагнер Тверская область авиакатастрофа
Евгений Пригожин фото

Евгений Пригожин

бизнесмен, владелец группы «Конкорд» и ЧВК «Вагнер»

1 июня 1961 года
Материалы по теме
СК проверит версии внешнего воздействия и неполадок в джете Пригожина
Политика
Байдена проинформировали о крушении джета Пригожина в Тверской области
Политика
Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета
Общество