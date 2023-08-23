Росавиация назвала летевших с Пригожиным пассажиров

Росавиация: в разбившемся в Тверской области джете летели Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин

По данным авиакомпании, на борту джета были командир «Вагнера» Дмитрий Уткин и бойцы ЧВК, а также бизнесмен Валерий Чекалов, связанный со структурами Евгения Пригожина

Обломки на месте крушения самолета (Фото: orchestra_w / Telegram)

Росавиация опубликовала список пассажиров, которые, по данным авиакомпании, были на борту самолета Embraer — 135 (EBM-135BJ), разбившегося в Тверской области.

Среди них были основатели ЧВК «Вагнер Евгений Пригожин и командир Дмитрий Уткин. Также в списке значатся пассажиры:

Сергей Пропустин — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, воевавший в составе ЧВК;

— внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как разведчик-гранатометчик, воевавший в составе ЧВК; Евгений Макарян — внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как боец ЧВК;

— внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец» как боец ЧВК; Александр Тотмин — по данным «Миротворца», участвовал в военных действиях в Судане;

— по данным «Миротворца», участвовал в военных действиях в Судане; Валерий Чекалов — по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО «Нева»; «Фонтанка» писала, что «Нева» стала собственником фирмы «Евро полис», связанной с Пригожиным; по данным издания, последняя в 2016 году договорилась с правительством Сирии об освобождении от боевиков и охране нефтегазовых месторождений страны, а взамен получила контракты на добычу четверти полученных из них углеводородов. «Евро полис» находится под санкциями ЕС, в обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК «Вагнер». Сам Чекалов в июле попал под санкции США за связи с Пригожиным, сообщал американский Минюст.

— по данным СПАРК, является гендиректором ЗАО «Нева»; «Фонтанка» писала, что «Нева» стала собственником фирмы «Евро полис», связанной с Пригожиным; по данным издания, последняя в 2016 году договорилась с правительством Сирии об освобождении от боевиков и охране нефтегазовых месторождений страны, а взамен получила контракты на добычу четверти полученных из них углеводородов. «Евро полис» находится под санкциями ЕС, в обосновании Брюсселя говорилось, что она связана с ЧВК «Вагнер». Сам Чекалов в июле попал под санкции США за связи с Пригожиным, сообщал американский Минюст. Николай Матусеев.

На борту также были три члена экипажа: командир Алексей Левин, пилот Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова.

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«Фонтанка» писала, что вместе с Пригожиным и Уткиным на самолете должны были лететь логист ЧВК «Вагнер», оператор Пригожина, а также личная охрана.

«Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что останки всех десяти человек, находившихся на борту, найдены, поисковая операция завершена.

Бизнес-джет Embraer-135 (ЕВМ-135BJ) принадлежал компании «МНТ-Аэро», чей основной вид деятельности — аренда и лизинг воздушных судов и авиационного оборудования. Журналистка Ксения Собчак со ссылкой на источники, а также телеграм-канал Baza писала, что бортовой номер упавшего самолета — RA-02795.

Авиакатастрофа произошла вечером 23 августа. Самолет вылетел из Москвы и направился в Санкт-Петербург, но рухнул на северо-западе Тверской области возле населенного пункта Куженкино в Бологовском районе. СК завел уголовное дело заведено по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). В числе причин крушения, по данным источника РБК, следователи рассматривают ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.