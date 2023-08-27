FT узнала, что Волож попросил ЕС снять с него санкции

Адвокаты сооснователя «Яндекса» обратились к ЕС с просьбой отменить ограничения через несколько дней после его заявления, в котором он осудил боевые действия на Украине, пишет газета

Аркадий Волож (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож (по оценке Forbes, его состояние — $ 1,1 млрд) попросил ЕС снять с него санкции, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, адвокаты Воложа обратились к ЕС с просьбой отменить ограничения через несколько дней после его заявления, в котором он осудил боевые действия на Украине. Европейские чиновники обсудят обращение бизнесмена в следующем месяце.

Сооснователь «Яндекса» отказался от комментариев для FT.

Издание отмечает, что перед чиновниками ЕС встает сложный вопрос о «путях к отступлению» для попавших под санкции россиян, высказавшихся против действий России на Украине.

«Честно говоря, сложно представить, что он [Волож] еще мог сделать», — сказал человек, близкий к бизнесмену. «И есть сотни других попавших под санкции российских бизнесменов, которые внимательно следят за тем, что делает Брюссель», — добавил он. Волож хотел высказаться с самого начала боевых действий, но «чувствовал ответственность за своих людей» в России, пояснил один из собеседников газеты. «Они наконец-то все уехали — вот почему это произошло сейчас», — рассказал он. Один из источников признал, что санкции «сыграли роль». «Он [Волож] очень переживает из-за санкций и за свою репутацию», — отметил собеседник.

Ограничения могут быть отменены по решению суда или если страны ЕС согласятся с наличием «убедительных доказательств» того, что физическое или юридическое лицо больше не подпадает под них, пояснил представитель Еврокомиссии.

В августе Волож заявил, что «было много причин, по которым ему приходилось молчать». «Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — сказал он.

Сооснователь «Яндекса» рассказал, что на Украине у него живут друзья и родственники и что он «в ужасе». «Несмотря на то что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны», — отметил он.

По словам Воложа, в 2014 году он переехал в Израиль и с тех пор занимался развитием международных проектов «Яндекса». «В феврале 2022 года мир изменился, и я понял, что моя история с «Яндексом» закончена», — добавил он.

Волож попал под санкции Евросоюза в июне 2022 года. В тот же день «Яндекс» объявил, что он покинет должность генерального директора группы компаний, совет директоров и оставит руководящие должности в международных «дочках». В конце декабря бизнесмен написал сотрудникам письмо о том, что покидает «Яндекс». В прошлом ноябре голландская Yandex N.V. сообщила о плане по разделу бизнеса компании на российскую и международную части. Как отмечали источники РБК, сделка предполагала, что Волож уступит контроль над российской частью бизнеса в обмен на право развивать за рубежом интеллектуальную собственность в сфере беспилотных, облачных, образовательных технологий, а также разметки данных. При этом владельцем более 50% российского «Яндекса» могут стать новые инвесторы. Как писал Bloomberg со ссылкой на свои источники, интерес к покупке контрольного пакета в российском бизнесе выражали миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов. Об интересе к покупке доли в составе консорциума также заявлял глава ВТБ Андрей Костин. В начале июня он говорил, что стоимость всей компании в рамках сделки оценивается в $7 млрд. Позднее Костин заявил, что обсуждавшиеся условия сделки по продаже российского бизнеса «Яндекса» несправедливы, ее нужно торпедировать. Он предложил провести ее по схеме передачи под управление по аналогии с российским бизнесом финского энергетического концерна Fortum. По его мнению, передача бизнеса «Яндекса» необязательно может быть проведена в адрес Росимущества. «Есть хорошие команды профессионалов, например в «Ростелекоме», — говорил он.

В марте основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков обратился к Великобритании с просьбой снять с него санкции, назвав их ошибкой. Тиньков, который жил в этой стране и лечился там от лейкемии, попал под ее санкции весной прошлого года. Из-за этого ему пришлось переехать. Он отмечал, что некоторые из российских бизнесменов не достигли бы успеха, «если бы не коррупция», а другие поддерживают военные действия на Украине. «Я — ни то ни другое», — говорил Тиньков. В июле Лондон в итоге отменил ограничения. В прошлом году Тиньков продал свою 35-процентную долю в TCS Group, чьим основным активом является Тинькофф Банк. Ее приобрел «Интеррос» Владимира Потанина. Тиньков говорил, что его заставили продать акции банка «за копейки» из-за его позиции по поводу военных действий на Украине. Потанин говорил, что заплатил «сотни миллионов долларов» и не считает эту сумму «копейками».