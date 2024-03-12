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Война санкций ,  
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Европарламент принял закон о «криминализации» нарушения санкций

Европарламент принял закон о криминализации нарушения санкций против России
Сюжет
Война санкций
Директиву о криминализации нарушения санкций должен одобрить также Совет ЕС. В ЕК говорили, что это позволит конфисковать активы российских лиц из-за уголовных обвинений в обходе санкций. Москва считает санкции незаконными
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Европарламент одобрил директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных Евросоюзом, «для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах», говорится в сообщении на сайте ЕП.

Инициативу поддержали 543 депутата, против проголосовали 45, еще 27 парламентариев воздержалось. Теперь ее должен одобрить Евросовет. Закон вступит в силу через 20 дней после публикации в журнале ЕС, страны — члены блока должны будут включить его в национальное законодательство в течение года. Совет ЕС единогласно поддержал включение обхода санкций в список уголовных преступлений в ноябре 2022 года.

Законопроект касается не только санкций против России, но и любых ограничений, введенных ЕС, включая заморозку активов, эмбарго на поставки оружия, запреты на поездки и т.д. Европарламент отмечает, что сейчас существует практика поиска нарушителями санкций стран ЕС «с наиболее слабым правоприменением».

«Новый закон устанавливает последовательные определения нарушений, включая незамораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия, перевод средств лицам, попадающим под санкции, или ведение бизнеса с государственными предприятиями стран, на которые распространяются санкции. Предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций также станет наказуемым преступлением», — сказано в публикации.

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Также инициатива определяет обход санкций как наказуемое деяние. Она гарантирует, что нарушившие санкции лица понесут уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы, а компании будут облагаться штрафом, причем страны ЕС смогут выбирать, будет судья налагать максимальный штраф исходя из годового оборота компании или из абсолютных максимальных сумм.

Зимой 2022 года еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс говорил, что криминализация обхода санкций позволит конфисковать активы российских олигархов и компаний в ЕС на основании уголовных обвинений.

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Москва называла незаконными все случаи блокировок, ареста или удержания государственной либо частной собственности за рубежом с передачей их Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в сентябре 2023 года назвал «нонсенсом» утверждения, что для «продолжения этого беззакония» есть юридические основания.

В феврале глава Минфина Антон Силуанов заявил, что любые действия с российскими активами в западных странах получат симметричный ответ.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
обход санкций Европарламент конфискация уголовное наказание
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