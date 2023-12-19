12-й пакет санкций ЕС против России. Что важно знать

Евросоюз утвердил и обнародовал 12-й пакет санкций против России. Что в него вошло и как будет работать оговорка No Russia — в материале РБК

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Совет ЕС принял 12-й пакет санкций в отношении России. С момента, когда Еврокомиссия внесла предложения по этому пакету, прошло чуть больше месяца. СМИ сообщали о внутриблоковых разногласиях, которые предшествовали согласованию новых санкций: например, одно время их блокировала Австрия. В новом пакете акцент сделан на «дополнительных импортных и экспортных запретах в отношении России, противодействии обходу санкций и закрытии лазеек», заявила Еврокомиссия (ЕК).

Алмазы

С 1 января 2024 года вводится прямой запрет на импорт непромышленных природных алмазов, искусственных алмазов и ювелирных изделий, содержащих алмазы, в страны ЕС из России (к тому времени все страны G7 введут такой запрет, говорится в материалах ЕК).

С 1 марта 2024 года к этому добавится запрет на импорт российских по происхождению алмазов, обработанных в третьих странах. А с 1 сентября 2024 года эмбарго распространится на российские синтетические алмазы, обработанные в третьих странах, ювелирные изделия и наручные/карманные часы, изготовленные в третьих странах с использованием российских алмазов. Эти последовательные запреты будут координироваться на уровне G7.

По данным Еврокомиссии, в прошлом году Бельгия импортировала российские алмазы на €1,39 млрд, но мировой рынок алмазов и бриллиантов устроен таким образом, что добытый в России камень может проходить огранку в Индии, затем поступить на Антверпенскую алмазную биржу в Бельгии, где может быть реализован с отправкой на другие рынки (США, Гонконг и т.д.), сообщал РБК.

Сжиженный газ, чугун

ЕС вводит запрет на импорт из России передельного и зеркального чугуна, ферросплавов, железа, медной и алюминиевой проволоки, фольги, некоторых труб. По оценке Совета ЕС, этот запрет затронет товары годовой стоимостью €2,2 млрд (не указывается, за какой год взята такая сумма; объемы фактического импорта этих продуктов из России в истекающем году наверняка существенно сократились на фоне перенаправления на «дружественные» рынки). В прошлом году, например, страны ЕС закупили российский чугун на €628 млн, медную и алюминиевую проволоку на €288 млн, ферросплавы и железо на €950 млн (статистические данные ЕК).

Кроме того, устанавливается запрет на ввоз сжиженных нефтяных газов из России (пропан, бутан и их смеси). В прошлом году страны ЕС закупили в России пропан на €336 млн, смесь пропана и бутана на €661 млн. Еврокомиссия заявляет, что эмбарго затронет импорт нефтяного газа из России на €1 млрд в год. Для этих поставок вводится «дедушкина оговорка», разрешающая продолжение импорта российского пропана по действующим контрактам в течение максимум 12 месяцев: договоры на поставку, заключенные до 19 декабря, разрешается исполнять до 20 декабря 2024 года. Аналогичный переходный период введен и для российских ферросплавов.

Литиевые батареи из ЕС

Евросоюз запрещает экспорт в Россию ряда товаров, которые могут способствовать «технологическому совершенствованию» сектора обороны и безопасности и развитию промышленного сектора страны, включая литиевые батареи, термостаты, двигатели постоянного тока и сервоприводы для беспилотных летательных аппаратов, а также некоторые машины, строительные товары, лазеры. По данным ЕК, это эмбарго охватывает европейские поставки на €2,3 млрд в год.

Персональные санкции

ЕС внес в санкционный список (заморозка активов) более 140 физических лиц и организаций, указала ЕК. Среди них — руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин и сама служба, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева и сам фонд, сын зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева Илья, оператор связи «МирТелеком», который работает в Херсонской и Запорожской областях, несколько научно-исследовательских институтов, «Крымтелеком», группа «АльфаСтрахование», Челябинский тракторный завод, ПАО «Туполев», общество «Знание», ряд IТ-компаний с лицензиями ФСБ, ЧВК «Андреевский крест» (созданная, как утверждает ЕС, в 2017 году Русской православной церковью) и несколько других «частных военных компаний», телеканалы «Спас» и «Царьград», особая экономическая зона «Алабуга» в Татарстане.

Новый критерий для санкций

ЕС установил новый критерий для внесения российских лиц в санкционный список: те, кто извлекает выгоду из «принудительной передачи» владения или контроля над российскими «дочками» европейских компаний. В дальнейшем под санкции ЕС могут попасть как сами российские компании, которые ранее контролировались европейскими корпорациями, но были «принудительно переданы» путем нормативно-правовых актов российских властей; физические или юридические лица, получившие выгоду от такой передачи, а также индивиды, назначенные в органы управления таких российских организаций без согласия бывших европейских владельцев.

В минувшем июле президент Владимир Путин своим указом передал доли европейских компаний Danone и Carlsberg в их российских структурах во временное управление Росимуществу. Минфин подчеркивал, что введение такого управления не влечет изменения структуры собственности. Министр финансов Антон Силуанов на этой неделе заявил, что национализация пивоваренной компании «Балтика» (принадлежит Carlsberg) в настоящее время не планируется.

Умершие в санкционных списках

Совет ЕС договорился, что может сохранять в санкционных списках имена умерших фигурантов, если сочтет, что их вычеркивание «может поставить под угрозу цели ограничительных мер ЕС». Такое решение может быть принято, если ЕС видит риск использования активов умерших лиц для финансирования военных действий на Украине или других действий по дестабилизации в этой стране.

В настоящее время Совет ЕС при регулярных продлениях санкций, как правило, исключает из их списка умерших фигурантов, говорит партнер брюссельской юрфирмы Acquis, специалист по санкциям Юрий Шумилов. Например, при следующих продлениях ЕС мог бы вычеркнуть погибшего бизнесмена Евгения Пригожина.

Пролог к конфискации активов

Шумилов обращает внимание на новую статью, которая позволяет в особых случаях государству — члену ЕС конфисковать актив подсанкционного лица. В норме европейские активы и экономические ресурсы физлица или организации из санкционного списка остаются замороженными, но теперь, если принято соответствующее решение административного или судебного органа страны ЕС, такие активы (например, доля в европейской компании) могут быть изъяты «в государственных/общественных интересах» (public interest) при условии, что компенсация за такое изъятие будет заморожена (то есть в теории, если санкции когда-либо будут сняты, компенсация впоследствии может быть выплачена тому, кому причитается).

Кроме того, Совет ЕС ввел точечные разрешения для продажи европейских компаний, принадлежащих некоторым подсанкционным лицам (а именно Аркадию Ротенбергу, Петру Авену, Михаилу Фридману, Геннадию Тимченко, Герману Хану, Алексею Кузьмичеву, Игорю Кесаеву, Борису Ротенбергу; ВО «Технопромэкспорт»). Такие сделки следует заключить до середины 2024 года, а поступления от продажи этих компаний должны быть заморожены. В ноябре финские СМИ сообщали, что подобное исключение позволит продать доли российских бизнесменов в спортивной арене Helsinki Hall при сохранении полученных средств замороженными.

Экспортная оговорка No Russia

Совет ЕС обязал европейских экспортеров добавлять в свои контракты на поставку определенных чувствительных товаров в третьи страны (кроме США, Великобритании, Австралии, Японии и других «стран-партнеров») оговорку, запрещающую их реэкспорт в Россию. Эта мера повлечет точечные последствия, поскольку будет применяться в отношении ограниченной категории товаров, отмечает Шумилов (компоненты, используемые в российских оружейных системах; определенные товары для авиации и т.д.). Такие договорные пункты необходимо ввести к 20 марта 2024 года, следует из нормативно-правового акта ЕС.

Уведомление при выводе средств из ЕС

ЕС ввел новый пункт, требующий от европейских компаний и организаций, более чем на 40% принадлежащих российским юрлицам или российским гражданам (резидентам), начиная с 1 мая 2024 года уведомлять то государство ЕС, где они учреждены, обо всех переводах денежных средств, общая сумма которых превышает €100 тыс. за квартал, за пределы Евросоюза. Финансовые институты тоже должны будут передавать в органы ЕС информацию о таких переводах, сделанных в интересах вышеуказанных европейских структур с российским участием.

Полученную таким образом информацию страны ЕС должны будут проверять для выявления потенциальных нарушений санкционного режима. Никаких особых ограничений на подобные трансферы не вводится, следует из документов Совета ЕС. В октябре основных российских экспортеров (включенных в спецперечень) вновь обязали продавать валютную выручку и это распространяется также на зарубежные «дочки» российских компаний, обращали внимание эксперты.