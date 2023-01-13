В Минобороны ответили на данные об отмене отсрочки для многодетных отцов

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 72,79 (-1,35) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 67,78 (-1,24) Инвестиции, 12 янв, 19:34
Импортозамещение в IT: что предлагают российские интеграторы TEGRUS22W, 12:59
В мэрии подвели итоги строительства социальных объектов в 2022 году Город, 12:55
Минобороны Франции назвало сроки поставки на Украину колесных танков Политика, 12:54
Япония не определилась с позицией по потолку цен на нефтепродукты Экономика, 12:54
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 12:51
НАТО направит в Румынию самолеты-разведчики для слежения за Россией Политика, 12:50
Глава Apple Тим Кук попросил урезать себе зарплату Бизнес, 12:44
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Армения обратилась к G20 из-за блокировки Лачинского коридора Политика, 12:41
Снижение или стагнация: что будет с ценами на жилье в Москве Недвижимость, 12:37
В ЧВК Вагнера поспорили с представителем ДНР о контроле над Артемовском Политика, 12:36
Почему не нужен телевизор для просмотра передач и компьютер — для игр РБК и Ростелеком, 12:32
В Кремле заявили, что не знают об отмене отсрочки для многодетных отцов Общество, 12:30
Акции Tesla рухнули на 64%. Что происходит и при чем здесь Twitter Pro, 12:22
Mazda представила первую за 11 лет модель с роторным двигателем Авто, 12:20
Военная операция на Украине ,  
0 

В Минобороны ответили на данные об отмене отсрочки для многодетных отцов

Горячая линия Минобороны: вопрос об отмене отсрочки отцам троих детей еще прорабатывается
Забайкальский военком рассказал об отмене отсрочки для отцов троих детей. О том же сообщили и в СПЧ, но в Минобороны рассказали, что еще изучают вопрос. Эту отсрочку министерство выдало как «жест доброй воли» в октябре
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Отцам четырех детей предоставляется отсрочка от мобилизации, по отцам с тремя детьми вопрос все еще находится в проработке, сообщили Daily Storm на горячей линии Минобороны.

«Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — заверили в министерстве.

В Кремле «ничего не известно» об отмене отсрочки отцам троих детей, сказал представитель президента Дмитрий Песков «Осторожно, Media».

Об отмене 21 декабря начальником Генштаба отсрочки для отцов троих детей ранее сообщил военком Забайкалья Юрий Шувалов. «Документ от 4 октября [о предоставлении отсрочки] отменен полностью», — подчеркнул он.

Кроме того, об отмене такой отсрочки накануне рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Она предположила, что речь идет о формальном решении, связанном с окончанием частичной мобилизации. «Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» — добавила депутат.

Портал Chita.ru указывал, что ранее в ходе судебного процесса, начатого одним из многодетных мобилизованных с целью добиться отсрочки, представитель военкомата заявил, что в федеральное законодательство никаких изменений по отсрочкам не вносилось, а указания Генштаба носят рекомендательный характер.

Согласно пп. 4 и 4.1 ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется тем, у кого на иждивении четверо и более детей в возрасте до 16 лет, а также кто воспитывает без матери ребенка или детей до 16 лет (женщинам — с ребенком или детьми в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности сроком не менее 22 недель); у кого жена на сроке беременности не менее 22 недель; и у кого на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет.

Читайте на РБК Pro
Self skills: как развить в себе самые важные навыки для жизни и карьеры
«Ваше время истекло». Как не провалить испытательный срок
5 трендов финансовых рынков, с которыми покончил 2022 год — The Economist
Как разработчик приложений Никита Бир зарабатывает на школьниках в США

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов 13 октября сообщил о корректировке требований Минобороны, которое в качестве «жеста доброй воли» дало право на отсрочку и тем отцам, у кого трое детей. Впоследствии эту информацию подтвердил и правительственный портал «Объясняем.рф», а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Затем суды начали применять указания Минобороны об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва. Соответствующий указ Путин не подписал, пообещав посоветоваться с юристами. В Кремле затем заявили, что нужды в таком документе нет, «точка поставлена». Там также советуют не обращать внимания на информацию о новых волнах мобилизации, считая ее провокационной.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Отсрочка от мобилизации Минобороны многодетные семьи
Материалы по теме
Помощник Кадырова заявил о необходимости провести мобилизацию «еще вчера»
Политика
В Думе заявили об отсутствии предпосылок к проведению новой мобилизации
Политика
Казахстан депортировал уехавшего из России из-за мобилизации офицера ФСО
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter