В Минобороны ответили на данные об отмене отсрочки для многодетных отцов

Забайкальский военком рассказал об отмене отсрочки для отцов троих детей. О том же сообщили и в СПЧ, но в Минобороны рассказали, что еще изучают вопрос. Эту отсрочку министерство выдало как «жест доброй воли» в октябре

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Отцам четырех детей предоставляется отсрочка от мобилизации, по отцам с тремя детьми вопрос все еще находится в проработке, сообщили Daily Storm на горячей линии Минобороны.

«Как только будет известно, официальный представитель Минобороны об этом сообщит», — заверили в министерстве.

В Кремле «ничего не известно» об отмене отсрочки отцам троих детей, сказал представитель президента Дмитрий Песков «Осторожно, Media».

Об отмене 21 декабря начальником Генштаба отсрочки для отцов троих детей ранее сообщил военком Забайкалья Юрий Шувалов. «Документ от 4 октября [о предоставлении отсрочки] отменен полностью», — подчеркнул он.

Кроме того, об отмене такой отсрочки накануне рассказала глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина со ссылкой на члена Совета по правам человека Ирину Киркору. Она предположила, что речь идет о формальном решении, связанном с окончанием частичной мобилизации. «Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне СВО очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» — добавила депутат.





Портал Chita.ru указывал, что ранее в ходе судебного процесса, начатого одним из многодетных мобилизованных с целью добиться отсрочки, представитель военкомата заявил, что в федеральное законодательство никаких изменений по отсрочкам не вносилось, а указания Генштаба носят рекомендательный характер.

Согласно пп. 4 и 4.1 ст. 18 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется тем, у кого на иждивении четверо и более детей в возрасте до 16 лет, а также кто воспитывает без матери ребенка или детей до 16 лет (женщинам — с ребенком или детьми в возрасте до 16 лет, а также в случае беременности сроком не менее 22 недель); у кого жена на сроке беременности не менее 22 недель; и у кого на иждивении трое детей в возрасте до 16 лет.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов 13 октября сообщил о корректировке требований Минобороны, которое в качестве «жеста доброй воли» дало право на отсрочку и тем отцам, у кого трое детей. Впоследствии эту информацию подтвердил и правительственный портал «Объясняем.рф», а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. Затем суды начали применять указания Минобороны об отсрочке от мобилизации для отцов троих детей.

Частичная мобилизация началась в России 21 сентября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался о завершении призыва. Соответствующий указ Путин не подписал, пообещав посоветоваться с юристами. В Кремле затем заявили, что нужды в таком документе нет, «точка поставлена». Там также советуют не обращать внимания на информацию о новых волнах мобилизации, считая ее провокационной.