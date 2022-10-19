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Володин подтвердил освобождение от мобилизации отцов троих и более детей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин: отцы троих и более детей освобождены от мобилизации
Спикер Госдумы, ссылаясь на Минобороны, заявил, что те, у кого на иждивении находятся трое и более несовершеннолетних детей, освобождаются от мобилизации. Это, однако, не запрещает таким мужчинам идти на фронт добровольно
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Многодетные отцы с тремя и более детьми освобождаются от частичной мобилизации, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Поступает много обращений о мобилизации мужчин, у которых трое и более детей. Обсудили этот вопрос с руководством Минобороны России. Ответ однозначный: отцы трех и более детей должны быть освобождены от мобилизации», — написал спикер в телеграм-канале.

Он также сообщил, что на сегодняшний день отменены решения о призыве в отношении более 9,5 тыс. таких отцов — все они отозваны из воинских частей и вернулись к семьям. «Важно, чтобы призывные комиссии руководствовались директивами Минобороны и Генштаба», — добавил Володин.

Спикер напомнил, что отсрочка от мобилизации предоставляется гражданам:

  • признанным временно негодными к военной службе по состоянию здоровья;
  • занятым постоянным уходом за отцом, матерью, женой, мужем, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, нуждающимися по состоянию здоровья в соответствии с заключением федерального учреждения медико-социальной экспертизы в постороннем постоянном уходе (помощи, надзоре) либо являющимися инвалидами первой группы, при отсутствии других лиц, обязанных по закону содержать указанных граждан;
  • являющимся опекуном или попечителем несовершеннолетнего родного брата и/или несовершеннолетней родной сестры;
  • имеющим на иждивении трех или более детей в возрасте до 16 лет;
  • женщинам, имеющим одного ребенка и более;
  • имеющим на иждивении и воспитывающим без матери одного и более ребенка.

Володин пообещал, что депутаты Госдумы будут контролировать соблюдение этих правил.

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Частичная мобилизация объявлена с 21 сентября. Изначально право на отсрочку от нее имели многодетные отцы с четырьмя и более детьми на иждивении. 13 октября в Госдуме сообщили, что Минобороны скорректировало требования и добавило в группу лиц, не подлежащих призыву, отцов с тремя и более детьми. Это решение глава комитета обороны Андрей Картаполов в комментарии «Парламентской газете» назвал «по сути, жестом доброй воли» со стороны министерства, отметив, что оно «возникло как ответ на запрос общества».

На следующий день, 14 октября, депутат сообщил, что решение об отсрочке для отцов с тремя и более детьми довели до военкоматов. В частности, отменить мобилизацию для многодетных решила призывная комиссия Самарской области, написал в телеграм-канале глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. «К настоящему моменту таких мобилизовано [в регионе] порядка 70 человек. В ближайшее время все они должны вернуться из воинских частей домой», — сообщил он.

Как мобилизованных провожают в воинские части. Фоторепортаж
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В тот же день правительственный портал «Объясняем.рф» сообщил, что Министерство обороны предоставило право на отсрочку от частичной мобилизации мужчинам, у которых на иждивении трое и более детей в возрасте до 16 лет. В сообщении также отмечалось, что гражданин вправе самостоятельно решать, воспользоваться или не воспользоваться отсрочкой.

«Несмотря на имеющееся основание для отсрочки от призыва по мобилизации, вы можете добровольно явиться в военкомат и изъявить желание быть мобилизованным. Если вы соответствуете требованиям, предъявляемым к гражданам, подлежащим призыву, вы можете быть призваны», — говорилось на портале.

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Денис Ворошилов Денис Ворошилов
частичная мобилизация отсрочка призыв спецоперация Вячеслав Володин Минобороны Вооруженные силы многодетные

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы

4 февраля 1964 года
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