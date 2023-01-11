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Картаполов оценил возможности увеличения мобилизационного резерва России

Генерал Картаполов оценил возможности увеличения мобилизационного резерва в России
Система мобилизационного резерва хорошо себя зарекомендовала, заявил глава комитета Госдумы по обороне. Но полностью обойтись резервистами в случае масштабной войны невозможно, считает он
Фото: Сергей Петров / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / Global Look Press

Существующая система формирования мобилизационного резерва отвечает запросам, которые стоят перед государством, и хорошо себя зарекомендовала, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов. Так он оценил возможность в будущем нарастить численность резервистов.

7 января член комитета по обороне Думы генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил, что России необходимо наращивать мобилизационный резерв «на случай вмешательства Польши» и чтобы сдержать НАТО от вмешательства в украинский конфликт.

«Резерв для этого и предназначен, но все будет зависеть от масштабов [возможных будущих] конфликтов», — пояснил Картаполов РБК. «Полностью обходиться мобилизационным резервом в случае масштабной войны мы не сможем», — заключил он.

Мобилизационный людской резерв Вооруженных сил — это резерв, состоящий из граждан, пребывающих в запасе и при этом заключивших контракт с воинской частью о пребывании в резерве. Контракт можно заключать на три года, пять лет или до наступления предельного возраста пребывания в резерве (первый контракт должен быть заключен на три года). Для поступления в резерв нужно соответствовать возрастным ограничениям, иметь высшее или среднее специальное образование, а также категории годности А или Б.
Резервисты продолжают трудиться на гражданских должностях, но после заключения контракта обязаны пройти военную подготовку, а затем раз в год — военные сборы. Во время пребывания в резерве они получают ежемесячную денежную выплату: 12% оклада по должности и воинскому званию плюс районный коэффициент плюс процентная надбавка за непрерывное пребывание в резерве. Во время прохождения военных сборов резервист получает полноценную зарплату военнослужащего, соответствующую его должности и воинскому званию. При заключении нового контракта резервисту положена единовременная выплата.
Число резервистов в России Минобороны не раскрывает.

Кроме ограничений по здоровью, возрасту и образованию для поступления в мобилизационный резерв существуют и другие препятствия: например, туда не могут поступить многодетные отцы как не подлежащие призыву на военные сборы. На фоне проведения специальной военной операции стали поступать предложения снять такие ограничения. Так, группа депутатов, в том числе Картаполов и Гурулев, подготовили проект поправок, которыми планируется предоставить гражданам, имеющим трех и более детей, возможность поступить в мобилизационный людской резерв, если у них возникнет такое желание.

«В настоящее время указанная категория граждан подлежит безусловному освобождению от призыва на военные сборы, то есть они не могут быть призваны на военные сборы вне зависимости от их волеизъявления и, соответственно, они не могут заключить контракт о пребывании в резерве <...>, хотя, как показывает практика, многие и хотели бы это сделать», — говорится в пояснительной записке. Законопроект прошел первое чтение в середине декабря.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Андрей Картаполов частичная мобилизация резервисты Минобороны
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