Картаполов: отсрочка от мобилизации будет предоставлена отцам с 3, а не 4 детьми

Глава комитета Госдумы заявил об отсрочке для отцов с тремя детьми

В законе о мобилизации сказано, что глава семейства может получить отсрочку, если у него на иждивении находятся четверо или более детей. В Госдуме уточнили, что отсрочка также будет предоставлена отцам с тремя детьми

Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Министерство обороны скорректировало критерии для предоставления отсрочки от мобилизации и добавило в группу не подлежащих призыву отцов с тремя детьми до 16 лет (ранее это предписывалось в отношении отцов четверых детей). Информацию об этом «Парламентской газете» подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Парламентарий указал, что данные разъяснения проходят по категории документов для служебного пользования — поэтому они до сих пор не были нигде официально опубликованы.

«Это, по сути, жест доброй воли Министерства обороны, — подчеркнул Картаполов. — Он возник как ответ на запрос общества и действительно предполагает смягчение ряда требований для предоставления отсрочки от мобилизации».

В соответствии со ст. 18 федерального закона № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» отсрочка от мобилизации предоставляется главам семейств, если у них четыре ребенка и более.

Ранее о получении указания Генштаба предоставлять отсрочки многодетным отцам, у которых на иждивении находятся три ребенка, а не четыре, сообщил военком Иркутской области Евгений Фуженко.

Про распространение сообщений о подобном указании Генштаба также писал юрист Павел Чиков. «Документ с грифом «для служебного пользования». Достоверность его сомнительна. Отсрочки могут предоставляться на основании закона либо указа президента. Таких нормативных актов принято не было», — отметил он.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в России 21 сентября. Необходимость ее проведения он объяснял защитой суверенитета и территориальной целостности страны, обеспечением безопасности народа и «людей на освобожденных территориях».

Согласно разъяснениям Минобороны, призыву по мобилизации в первую очередь подлежат рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет и старшие до 55 лет, а также граждане, имеющие боевой опыт. Кроме этого, не станут призывать женщин, многодетных отцов, студентов, призывников срочной службы, граждан с бронью и негодных к военной службе, а также часть сотрудников высокотехнологичных отраслей, банков и СМИ.

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В рамках частичной мобилизации планируется привлечь 300 тыс. человек, или менее 1% от всего мобилизационного резерва, утверждал министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября он сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных.